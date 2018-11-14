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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Davut CAN/DHA
14.11.2018 - 13:52, Son Güncelleme:

ABD'li kardeşlerin babalık iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

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ABD'li kardeşlerin babalık iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

ABD’nin Şikago kentinden İzmir’e gelen ve ünlü iş adamı Kasım Pırlant’a babalık davası açacaklarını açıklayan Candice Jackson ve Henry Kevin Jackson kardeşlerin iddialarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Pırlant’ın avukatı Oktay Cerit, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla söyleyebileceğimiz tek şey, Kasım Pırlant’ın asılsız, haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratıldığıdır. Cevap hakkımızı şu anlık saklı tutuyoruz, iddialarla ilgili hukuki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Şikago’da 1973 yılında iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başlayıp, daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde burada 9 alışveriş merkezi sahibi olan Kasım Pırlant, 2005’te İzmir’e milyonlarca liralık yatırımlar yapmaya başladı. Pırlant, garsonluktan başlayıp gayrimenkul krallığına giden başarılı bir iş hayatına imza attı. Bu arada, ABD’li iki kardeş, Kasım Pırlant’ın babaları olduğunu iddia etti.

İKİ KARDEŞTEN BABALIK İDDİASI

Şikago’da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson’ın kendilerine söylediği, "Babanız bizi terk etti. Yunanistan’da gemicilik şirketi var, orada yaşıyor" sözlerinin gerçek olmadığını anlayınca, babalarının peşine düştü. Annelerinin yıllar önce çalıştığı Şikago Club’a giden ve burada çalışanlarla konuşan çocuklara, babalarının da aynı yerde çalışan Kasım Pırlant olduğu, anneleri Carolyn ile beraber yıllar önce bu kulüpte birlikte çalıştıkları söylendi. Bunun üzerine Kevin ve Candice Jackson kardeşler, internet üzerinden babaları olduğunu düşündükleri Kasım Pırlant hakkında araştırma yaptı. Jackson kardeşler, vakit kaybetmeden İzmir’de olduğunu öğrendikleri Pırlant’ın yanına geldi.

PIRLANT’LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜLER

Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, İzmir’de Kasım Pırlant ile iki kez görüştü. İki kardeş Pırlant’ın hukuken kendilerini çocukları olarak kabul etmediğini belirtti. Görüşmede duygu dolu anlar yaşadığını anlatan kardeşlerden Candice Jackson, "Ben babamı az çok hatırlayabiliyorum, 1985 yıllarında ben küçük bir çocuktum ve onun hayatımızın bir parçası olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Küçüktüm ve karnım acıkmıştı, babamdan bana bir şeyler almasını istemiştim. Babam, ’Tamam, sana yemek almaya gidiyorum’ deyip gitti. Onunla ilgili hatırladığım son şey bu" dedi.

Diğer kardeş Henry Kevin Jackson ise kendisinin yüz hatlarına bakılmasıyla bile gerçeğin görülebileceğini ileri sürerek, "Anneme hiç benzemiyorum. Kasım Pırlant’ın ikizi gibiyim. Onunla ilk görüşmemizde duygulandım, çünkü Şikago’dan bütün o yolu babamla bir ilişki kurabilmek için gelmiştim" diyerek duygularına dile getirdi.

’ASILSIZ, HAKSIZ VE MESNETSİZ İDDİALAR’

Jackson kardeşlerin geniş yankı uyandıran babalık iddiasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Kasım Pırlant’ın avukatı Oktay Cerit, bugün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, müvekkilinin cevap hakkının saklı olduğunu belirterek, "Şu an itibarıyla söyleyebileceğimizi tek şey, Kasım Pırlant’ın asılsız, haksız ve mesnetsiz iftiralarla yıpratıldığıdır. Cevap hakkımızı şu anlık saklı tutuyoruz, iddialarla ilgili hukuki çalışmalarımız sürüyor" dedi.

KARDEŞİYLE YAPILAN DNA TESTİNİN SONUÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, Kasım Pırlant’ın isminin açıklanmasını istemeyen erkek kardeşiyle, özel bir merkezde DNA testi yaptırdıkları ortaya çıktı.

Geçen 5 Kasım’da sonuçları çıkan DNA testine göre, Kasım Pırlant’ın kendisinden doku alınan erkek kardeşiyle Henry Kevin Jackson’ın yüzde 99.77, Candice Jackson’ın ise yüzde 99.04 akrabalık bağı olduğu belirlendi.

KASIM PIRLANT KONUŞMAKTA VE YÜRÜMEKTE ZORLANIYOR

Jackson kardeşlerle buluşmasında çektirdiği fotoğrafta, elinde baston görülen Kasım Pırlant’ın geçen yaz felç geçirdiği, uzun süre bedeninin sol tarafını hissetmediği, İzmir’deki özel bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Konuşmakta ve yürümekte zorluk çeken Pırlant’ın, hala İzmir’deki özel bir merkezde fizik tedavi seanslarına gittiği belirtildi.

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