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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’li heyetle 32 kilometre görüşmesi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
ABD’li heyetle 32 kilometre görüşmesi

TÜRKİYE ile ABD arasında Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda oluşturulacak ‘güvenli bölge’ için görüşmeler dün de devam etti. Şanlıurfa’da kurulacağı belirtilen müşterek harekât merkezinin yapılandırılması ve iki ülke askerlerinin koordinasyonunu sağlamak amacıyla dün ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty başkanlığındaki bir heyet Türkiye’ye geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter’dan yaptığı açıklamada müşterek harekât merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği yinelenerek, “Bugün (dün) ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı Korgeneral Twitty başkanlığındaki ABD heyeti, Genelkurmay Başkanlığını ziyareti müteakip, harekât merkezinin kuruluşu ile ilgili koordinelerde bulunmak üzere Şanlıurfa’ya intikal edecektir” denildi.

Bakanlık akşam saatlerinde yaptığı ikinci bir açıklamayla da Twitty’nin, Şanlıurfa’da incelemelerde bulunduğunu, bugün de Genelkurmay Başkanlığı’nda görüşmelerini sürdürdükten sonra Türkiye’den ayrılacağını duyurdu. Öte yandan dün akşam saatlerinde Akçakale’deki Türk ve ABD askeri heyetleri 10 araçlık bir konvoyla sınırın sıfır noktasına giderek incelemelerde bulundu.

ANKARA 30 KİLOMETREDE ISRARLI

Türk ve ABD askeri heyetlerinin Genelkurmay’daki görüşmesinde ağırlıklı olarak halen netleşmeyen derinlik konusu ile müşterek harekât merkezinin çalışma usul ve esaslarının ele alındığı öğrenildi. Bu kapsamda Türk tarafı, ABD Başkanı Trump’ın derinliğin 32 km olabileceğine dair açıklamalarını hatırlattı. Türkiye, sınır güvenliği için terör örgütünün sınır hattından en az 30-35 kilometre derinliğe geri çekilmesini istiyor.

‘KOR’ SEVİYESİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, ABD’den korgeneral düzeyinde bir komutanın gelmesinin derinlik ve genişlik başta olmak üzere henüz netleşmemiş birçok başlıkta müzakerelerin devam edeceğinin göstergesi olduğunu savundu. Müşterek Harekât Merkezi’nin kurulacağı Şanlıurfa’ya önceki gün, aynı zamanda 2. Ordu Komutanlığı’na da vekâlet eden Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla da gelmiş ve toplantıların bir bölümüne katılmıştı. Şanlıurfa’da 6 ABD, 11 Türk subayının katılımıyla yapılan toplantılarda merkezin sınır hattına yakın konumda olması görüşünün ağır bastığı belirtildi. Bu nedenle Müşterek Harekât Merkezi’nin Akçakale’deki 3. Hudut Alay Komutanlığı’nda olması bekleniyor.

İHA GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye’nin insansız hava araçlarıyla (İHA) Fırat’ın doğusunda önceki gün başladığı keşif ve gözlem uçuşlarında topladığı bilgiler de Genelkurmay Karargâhı’nda değerlendirildi. Terör örgütünün tahkimat ve silahlarından alınan görsellerin incelenmesi sonucu, örgütün öncelikli geri çekilmesi gereken yerler ve imha edeceği mevzi ve silahlarla ilgili ABD’ye bazı talepler ilettiği öğrenildi.
MSB dün ayrıca, kurulacak güvenli bölgenin derinliğinin üç ayrı hattan oluşacağı ve derinliğinin terör örgütü PYD/YPG’nin istediği gibi 5 kilometre kadar olacağı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak, bu iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

 

PENTAGON MESAJI: HIZLA BAŞLATILACAK

- AMERİKAN Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma hedefiyle varılan anlaşmanın kademeli olarak hayata geçirileceğini, bazı çalışmaların hızla başlatılacağını açıkladı. Pentagon sözcüsü Sean Robertson AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bazı operasyonların yakın zamanda başlayacağını belirterek “Şu an Türk askeri muhataplarımızla birlikte ortak koordinasyon merkezi için seçenekleri gözden geçiriyoruz. ABD, Türkiye ile istişareler sürerken bazı eylemleri hızla başlatmaya hazırlanıyor” dedi.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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