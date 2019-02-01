Abdi İpekçi vefatının 40. yılında anılıyor | Abdi İpekçi’nin hayatına ilişkin bilgiler
Milliyet gazetesinin kurucu Genel Yayın Müdürü Abdi İpekçi, 40’ıncı ölüm yıl dönümünde anılıyor. Abdi İpekçi , 1 Şubat 1979 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. İşte, Abdi İpekçi’nin hayatına ilişkin bilgiler
Türk gazeteci ve yazar Abdi İpekçi, 9 Ağustos 1929 tarihinde dünyaya geldi. İlköğrenimini tamamladıktan sonra Galatasaray Lisesini bitirdi. Sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres Gazetesi gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan'ın çıkardığı Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürü (1954), bir süre sonra da genel yayın müdürü oldu.
1961 senesinden öldürüldüğü 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, İstanbul Gazeteciler Cemiyeti ve Uluslararası Basın Enstitüsünün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı genel sekreterliği gibi vazifelerde bulundu. Abdi İpekçi, 1 Şubat 1979’da Maçka’da akşam saatlerinde evinin önünde düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti.
Suikastın ardından tetiği çeken isim olarak kimliği belirlenen Mehmet Ali Ağca, 11 Temmuz 1979’da yakalandı. Hakkında açılan davada 11 Ekim 1979’da yargılanmaya başlanan Ağca, konulduğu Maltepe Askeri Cezaevi’nden 23 Kasım 1979’da kaçırıldı.
28 Nisan 1980’de idama mahkum edilen Mehmet Ali Ağca, 13 Mayıs 1981’de Vatikan Meydanı’nda Papa 2. Jean Paul’e suikast girişimde bulunması nedeniyle İtalya’da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra Papa 2. Jean Paul tarafından affedilen Ağca, 13 Haziran 2000’de Türkiye’ye iade edildi. Mehmet Ali Ağca, 18 Ocak 2010’da tahliye oldu.
ANITI DİKİLDİ
1980 yılında anısı için, Türkiye ile Yunanistan'da ortak bir çalışma çerçevesinde, iki yılda bir verilmek üzere Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü konuldu. İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde Yedikule Zindanları civarlarında bulunan spor salonuna Abdi İpekçi Spor Salonu ismi verildi. Öldürülüğü Emlak Caddesi'nin adı da 6 Şubat 1979'da İstanbul Belediye Meclisi'nin kararıyla Abdi İpekçi olarak değiştirildi. 2000 yılında, saldırıya uğradığı noktada, heykeltıraş Gürdal Duyar'ın eseri olan, 70 santimetre granit kaide üzerinde oturan 3,5 metre yüksekliğinde Abdi İpekçi Barış Anıtı anıt dikildi
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