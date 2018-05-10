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    Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90'ı yıkıldı

    İSTANBUL (İHA)
    10.05.2018 - 09:15 | Son Güncelleme:

    30 yıldır Türk Sporuna hizmet veren ve yıkım çalışmaları devam eden Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90'ı yıkıldı. Spor salonunun ayakta kalan yüzde 10’luk kısmı havadan görüntülendi.

    Zeytinburnu'nu Kazlıçeşme Mahallesinde bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkım çalışması devam ediyor. Yüzde 10'luk bir kısmı ayakta kalan spor salonu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde Abdi İpekçi Spor Salonu’nun isminin yazdığı cephe yıkıldığı ve yazıların da artık gözükmediği görüldü. Kepçeler bir yandan yıkım çalışmalarını sürdürürken bir yandan da yıkılan molozlardan inşaat demirlerini çıkartıyor. Yıkımdan geriye kalan molozlar ise kamyonlara yüklenerek hafriyat döküm sahasına gönderiliyor. Binayı taşıyan ana kolonların büyük bir kısmının yıkım işlemleri tamamlanırken seyircilerin oturduğu koltukların bazılarının durduğu gözüktü. Yıkımın ardından 42 dönümlük alana dev bir spor kompleksi yapılacak. Spor kompleksinin içinde 8 antrenman sahası ve kamp merkezi olacak.

    Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yüzde 90ı yıkıldı

    Etiketler: yıkım anı , son hali , gündem
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