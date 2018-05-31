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    Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan geriye sadece 7 kolon kaldı

    Ali AKSOYER/İSTANBUL (DHA)
    31.05.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımı tamamlandı. Spor tarihinin önemli binalarından olan spor salonundan geriye sadece 7 kolon kaldı. Molozlarının temizlenmesinin ardından yeni tesisin yapımına başlanacak.

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    • Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan geriye sadece 7 kolon kaldı
    • Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan geriye sadece 7 kolon kaldı
    • Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan geriye sadece 7 kolon kaldı
    • Abdi İpekçi Spor Salonu’ndan geriye sadece 7 kolon kaldı

    Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkımına 23 Ocak’ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığını iddia ederek şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

    SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

    Kontrollerin ardından tekrar başlayan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tarihi binadan geriye sadece 7 kolon kaldı. Yıkım sonucu ortaya çıkan molozlar ise kamyonlarla taşınıyor. Moloz temizleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yerine yapılacak yeni tesisin inşaatına başlanacak.

    YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

    Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yıkım çalışmalarının sona ermesiyle yeni tesislerin yapımına başlanacağı öğrenildi.

    Etiketler: İstanbul , gündem
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