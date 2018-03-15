Abdest alırken paralarını çaldılar

Olay, Konak Mahallesi’ndeki Kazancıoğlu Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Y. ismindeki bir vatandaş sabah saatlerinde bankadan çektiği yüklü miktardaki parasını ceketinin cebine koyup, öğle namazını kılmak için Kazancıoğlu Camii’ne gitti. Abdesthane bölümündeki askılara ceketini asıp abdestini alan M.Y.’nin cebindeki parayı gören yaşlı bir adam, ceketini M.Y.’nin ceketinin yanına asıp paraları aldı.

Öğle namazını kılan M.Y., camiden çıktıktan sonra parasının çalındığını fark ederek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.