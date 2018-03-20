AB’den verilen sözlerin tutulmasını isteyecek

Erdoğan, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov ile de bir araya gelecek. Erdoğan’ın çantasında kritik dosyalar olacak. Türkiye - AB Zirvesi’nde son dönemde gerilen ilişkiler, Suriye ve Irak’taki son durum, terörle mücadele ile Rusya’yla ilgili konular değerlendirilecek. Erdoğan, vize serbestisi, mülteciler için aktarılacak 6 milyar Euro ve terörle mücadele konusunda AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmasını isteyecek. Görüntülerle konteyner ve çadır kentlerin son durumunu liderlere gösterecek olan Erdoğan, AB’den mülteciler ve terörle mücadele konusunda daha aktif rol almasını talep edecek. Erdoğan, AB liderlerine “Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Terör örgütleri Avrupa’da cirit atıyor. İstediğimiz teröristler iade edilmiyor. AB’den yapıcı tutum, samimiyet bekliyoruz” mesajı verecek.