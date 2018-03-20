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    AB’den verilen sözlerin tutulmasını isteyecek

    Erdinç ÇELİKKAN /ANKARA
    20.03.2018 - 21:12 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, en son 25 Mayıs’ta Brüksel’de bir araya geldiği AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean - Claude Juncker ile 26 Mart’ta Bulgaristan Varna’da buluşacak.

    Erdoğan, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov ile de bir araya gelecek. Erdoğan’ın çantasında kritik dosyalar olacak. Türkiye - AB Zirvesi’nde son dönemde gerilen ilişkiler, Suriye ve Irak’taki son durum, terörle mücadele ile Rusya’yla ilgili konular değerlendirilecek. Erdoğan, vize serbestisi, mülteciler için aktarılacak 6 milyar Euro ve terörle mücadele konusunda AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmasını isteyecek. Görüntülerle konteyner ve çadır kentlerin son durumunu liderlere gösterecek olan Erdoğan, AB’den mülteciler ve terörle mücadele konusunda daha aktif rol almasını talep edecek. Erdoğan, AB liderlerine “Türkiye’ye verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz. Terör örgütleri Avrupa’da cirit atıyor. İstediğimiz teröristler iade edilmiyor. AB’den yapıcı tutum, samimiyet bekliyoruz” mesajı verecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , Tayyip Erdoğan , varna , gündem
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