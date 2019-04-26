AB’den konuk
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen kabul 1 saat sürdü. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu. Erdoğan dün ayrıca Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro’yu kabul etti. Büyükelçi Mastropietro, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Mastropietro’nun, bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Erdoğan, dün ayrıca Beştepe’de MİT Başkanı Hakan Fidan’la da görüştü.
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