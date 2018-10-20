AB’den Cemal Kaşıkçı açıklaması: Biz de…
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümü ile ilgili bir açıklama da Avrupa Birliği kanadından geldi. AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açıklamasında "Biz de adli sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "ölümüyle" ilgili açıklamasına ilişkin, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." dedi.
AB büyükelçileriyle Efes'e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Berger, Suudi gazeteci Kaşıkçı olayıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Büyükelçi Berger, "AB Temsilcisi'nin (Federica Mogherini) de söylediği gibi bu olaya ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın gerçekleşmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin konuyla ilgili bilgi almak için Türk hükümet yetkilileriyle temasta olduğunu belirten Berger, soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini bildirdi.
Mogherini, 15 Ekim'de yaptığı açıklamada, "AB, Suudi Arabistan yetkililerinin Türkiye ile iş birliği içinde tam bir araştırma yapmasını bekliyor." ifadesini kullanmıştı.
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