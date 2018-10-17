ABD’den ‘yaptırım iptali’ yolda
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün kritik bir Ankara ziyareti gerçekleştirirken dönüş yolunda da ‘Türkiye’ye yaptırım’larla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Amerikan CNN’in haberine göre Pompeo, Amerikalı pastör Andrew Brunson’ın geçen temmuz ayında tahliye edilmemesinin ardından Washington’ın uyguladığı bazı yaptırımlarla ilgili yakında bir karar alacaklarını kaydetti. Ankara dönüşü uçakta basın mensuplarına konuşan Pompeo, “Kısa süre içinde bu konu üzerinde bir karar alacağız” dedi. ABD yönetimi, Brunson’un tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesinin ardından önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün malvarlıklarını dondurmuş, ardından da Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisini ikiye katlama kararı almıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle