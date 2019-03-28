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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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WASHINGTON (AA)
28.03.2019 - 23:32, Son Güncelleme:

ABD'den skandal Türkiye tasarısı... O ifade dikkat çekti

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ABD'den skandal Türkiye tasarısı... O ifade dikkat çekti

ABD Senatosuna, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri aldığı gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının transferlerinin durdurulmasını öngören yasa tasarısı sunuldu.


"NATO'nun Hava Sahasını Koruma Yasası" başlıklı tasarı Senato'ya, Oklahoma Senatörü Cumhuriyetçi James Lankford, New Hampshire Senatörü Demokrat Jeanne Shaheen, Kuzey Karolina Senatörü Cumhuriyetçi Thom Tillis ve Maryland Senatörü Demokrat Chris Van Hollen tarafından sunuldu.

Tasarı, S-400 hava savunma sistemlerini teslim almayacağı Amerikan hükümetince onaylanana kadar Türkiye’ye herhangi bir F-35 uçağının verilmemesini içeriyor.
F-35 bakımı için gerekli herhangi bir fikri mülkiyet ve verinin verilmemesinin talep edildiği tasarıyla, bu uçaklarla ilgili Türkiye'de herhangi bir depolama tesisinin kurulmaması da isteniyor.

DİKKAT ÇEKEN İFADE

Tasarıda, "Başkan, Kongre'ye Türk Hükümetinin S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatını kabul etmeyi planlamadığını veya bu yönde bir niyeti olmadığını yazılı bir şekilde tasdik ederse, ilgili sınırlamalara bir muafiyet uygulayabilir." denildi.

"Transfer" ifadesiyle uçakların ABD’den Türkiye’ye nakledilmesinin kastedildiği belirtilen tasarıdaki, "Söz konusu sınırlama ABD ordusu tarafından kullanılan (Türk) F-35 uçakları için geçerli değildir." ifadeleri dikkati çekti.

Tasarıda, Türkiye’nin S-400 sistemlerini teslim almasının Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına girdiğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"OPERASYON KABİLİYET"

"Böyle bir alım NATO ittifakının birliğini tehlikeye atar. ABD Silahlı Kuvvetlerinin katıldığı koalisyon operasyonları dahil, ABD Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarını kötü etkiler. Türkiye ile ABD arasındaki savunma işbirliğini önemli ölçüde etkiler. ABDnin savunma sistemleri ve operasyonel kabiliyetlerinin tehlikeye atma riskini önemli ölçüde artırır."

Türkiye, iki F-35 uçağının mülkiyetini geçen haziran ayında teslim almıştı. Halihazırda ABD'nin Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü'nde konuşlu uçakların Türkiye’ye kasım ayında gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin iki F-35 uçağının daha mülkiyetini gelecek haftalarda alması bekleniyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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