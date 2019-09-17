ABD’den SDG ile ortak devriye
Suriye’de dün ilginç gelişmeler yaşandı. Fırat’ın doğusunda, Türkiye ile birlikte güvenli bölge çalışmalarını yürüten, bir ortak kara devriyesi ve ortak helikopter uçuşlarıyla beş devriye yapan ABD, dün terör örgütü PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’yle ortak devriye yaptı.
Akaçakale’nin karşısındaki kırsal alandaki devriyenin Türkiye’nin endişelerini ortadan kaldırmak ve PYD/YPG’ye ait mevzilerin imha edilip edilip edilmediğini görmek için yapıldığı öne sürüldü.
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