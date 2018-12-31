ABD’den savcılar gelecek
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesiyle ilgili “İnşallah 2019’da Amerika bu talebimizi yerine getirecektir” dedi.
CNN Türk’te Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Gül, özetle şunları söyledi: “FETÖ ile ilgili elde ettiğimiz delilleri Amerika’ya gönderiyoruz. Amerika’da da açılmış bir idari soruşturma var. Onlar da incelemelerde bulunuyorlar ve önümüzdeki ay Türkiye’ye Amerika’dan savcılar gelecek. Kendileriyle adli yardımlaşma çerçevesinde temasımız olacak.
Biz umuyor ve inanıyoruz ki Amerika hukuk devleti olmanın gereğini yerine getirecek ve bu terör örgütünün elebaşını bize iade edecek. İnşallah 2019’da Amerika bu talebimizi yerine getirecektir. Olması gereken de budur.”
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