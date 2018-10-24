ABD'den Konya'ya gelip, eski eşinin kocasını öldürmüştü... Gözaltındayken dua etmiş

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesi’ndeki Hastürk Sokak’ta meydana geldi. ABD’de yaşayan Halil İbrahim K., iddiaya göre boşandığı M.A.’nın eşi Hüseyin Alşahin ile telefonda tartıştı. Halil İbrahim K., tartışmanın ardından 18 Ekim’de New York şehrinden İstanbul’a geldi. Burada asker arkadaşıyla buluşan Halil İbrahim K., daha önce sipariş verdiği 4 bin 200 lira değerindeki ruhsatsız 2 tabancayı ondan teslim aldı. Halil İbrahim K., 1 gün İstanbul’da kaldıktan sonra feribotla Bursa’ya geçti. Burada da yakınını gören Halil İbrahim K., kullandığı telefonun hattını Bursa’da bırakıp 19 Ekim’de kiralık araçla Konya’ya geldi. Burada kendi ailesiyle görüşmeyen, sadece birkaç akrabasını gören Halil İbrahim K., cinayet için bir süre plan yaptı. Yanına 2 tabanca ve 'rambo' bıçağı alan Halil İbrahim K., dün Hüseyin Alşahin’in iş yerine gitti. Halil İbrahim K., çıkardığı silahla Alşahin’i vurarak ağır yaraladı. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Alşahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Halil İbrahim K. ise polis merkezine giderek, teslim oldu.

YAKINLARINA 'KESİN DÖNÜŞ YAPTIM' DEMİŞ

Cinayetle ilgili soruşturma yürüten Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Halil İbrahim K.’nın 2015 yılında boşanma davası sürerken gittiği Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleştiğini tespit etti. Halil İbrahim K.’nın Konya’da yakın akrabalarıyla görüştüğünü belirleyen polis, temasa geçtiği bu kişilerin ifadelerine başvurdu. Yakınları ifadelerinde Halil İbrahim K.’nın kendilerine cinayet işleyeceğinden bahsetmediğini ileri sürdü. Halil İbrahim K.’nın yakınlarına "Kesin dönüş yaptım. Ailemin bundan haberi olmasın. Onlara sürpriz yapacağım" dediği öğrenildi.

''KANINI AKITIP İÇECEĞİM'' DEMİŞ

Halil İbrahim K. ise emniyetteki sorgusunda kızı H.L.K.’nın (5) kendisine gösterilmediğini ileri sürerek şunları kaydetti:

''Eski eşimle bir yakınımızın vasıtasıyla tanıştık. 2013 yılında H.L. adını verdiğimiz kızımız dünyaya geldi. Daha sonra eşimle anlaşmazlıklar yaşadık ve eşim boşanma davası açtı. Ben boşanma davası devam ederken psikolojim iyi değildi. 2015 yılında vekalet vererek Amerika’ya gidip oraya yerleştim. Kızımla bazen internet üzerinden görüşüyorduk. Bazen ailem gidip çocuğumun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Bir gün Hüseyin Alşahin bana ağza alınmayacak küfürler etti. Kızımla ilgili kötü sözler söyleyip bana 'Senin kanını akıtıp, içeceğim’ dedi. Ben de ona 'Senin de kızın var, böyle sözler konuşma' dedim. Kızımı görememem ve Hüseyin’in bu lafları söylemesi beni çok üzmüştü. Kızımı göstermeleri için birçok kez ailemi ve akrabalarımı da gönderdim; ama göstermediler."

ASKER ARKADAŞINA SİLAH SİPARİŞİ VERMİŞ

ABD’deyken İstanbul’da yaşayan asker arkadaşına silah siparişi verdiğini anlatan Halil İbrahim K., "Türkiye’ye gelmeden önce İstanbul’daki asker arkadaşımı aradım. Ona silah bulmasını söyledim. Bir süre sonra beni arayıp 2 tane silah bulduğunu söyledi. 4 bin 200 lira ona havale yaptım ve silahları almasını söyledim. 18 Ekim’de İstanbul’a gidip silahları teslim aldım. İstanbul ve Bursa’nın ardından da Konya’ya geldim" diye konuştu.

KIZI 'ANNEME GİTMEK İSTİYORUM' DEYİNCE ÜZÜLMÜŞ

Konya’ya geldikten sonra akrabalarını devreye sokup kızını görmeye çalıştığını öne süren Halil İbrahim K., ”Olay günü akrabaları devreye sokup, ortak bir evde kızımı görmek istedim. İki tarafın da yakınları vardı. Ben kızımı görmek istediğimi söylediğimde kızım 'Ben anneme gitmek istiyorum' deyip bana soğuk davrandı. Bu beni çok üzdü ve etkiledi. Bir odaya geçip kamuflajımı giyip, evden çıktım" dedi.

KONUŞMAK İÇİN İŞ YERİNE GİTMİŞ

Hazırlandıktan sonra Hüseyin Alşahin’in iş yerine gittiğini kaydeden Halil İbrahim K., "Tabancalardan birinin ağzına mermiyi verdim; ama ateş almadı. Daha sonra diğerini çıkarıp Hüseyin’in bacağına sıktım. Hüseyin içeri doğru kaçınca ben de peşinden gidip, bacaklarına doğru 2 el daha ateş ettim. Hüseyin yere düştü. Ben ona bakarak, 'Söylediğin şeylere değdi mi?' dedim. Ofisten çıkarken babasıyla karşılaştım. Babası beni görünce arabanın arkasına saklandı. Aracın camlarından birbirimize baktık. Ona 'Değdi mi? Kapınıza o kadar adam gönderdim. Ona da kıydın, bana da kıydın’ dedim. Sonra arabayla polise gidip teslim oldum. Çantadaki tineri bir akrabamdan aldım. Lazım olur, diye tineri yanıma aldım. Ben oraya konuşmak amaçlı gittim. İlk vardığımda ona 'Gel, konuşalım’ dedim" diye konuştu.

ARKASINDAN DUA ETMİŞ

Emniyetteki sorgusunda ölüm haberini alan Halil İbrahim K.’nın Hüseyin Alşahin’in arkasından dua ettiği belirtildi.

Öte yandan olay gününe ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; Halil İbrahim K.’nın iş yerinin önüne geldiği, çevreden birine Hüseyin Alşahin’i sorduğu, daha sonra iş yerine girdiği, buradan çıktıktan sonra yine çevreden birine silah doğrulttuğu, bazı kişilerin Halil İbrahim K.’yi yakalamaya çalıştığı ve Halil İbrahim K.’nin geldiği otomobille olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Halil İbrahim K., emniyetteki işlemlerinin ardından ’kasten adam öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

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