ABD’den Kobani’ye gözlem noktası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD’den Kobani’ye gözlem noktası
GeriGündem ABD’den Kobani’ye gözlem noktası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN/ ANKARA
29.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD’den Kobani’ye gözlem noktası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD’den Kobani’ye gözlem noktası

Türkiye'nin uyarılarına rağmen ABD, Fırat Nehri’nin doğusundaki sınır hattında gözlem noktalarını kurmaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad’dan sonra Suruç’un karşısındaki Kobani’de de (Ayn El Arap) gözlem noktası inşaatının başladığı ve karakol binasının bitmek üzere olduğu bildirildi.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK

ABD’nin, Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ ve Esad rejiminden gelebilecek saldırılara karşı korumak gerekçesiyle kurmaya başladığı gözlem noktalarına Ankara sert tepki göstermişti. Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde de “Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı” vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’de ABD Başkanı Donald Trump’la buluşmasında bu konuyu konuşması bekleniyor. ABD’nin ilk etapta Kobani’de iki, Tel Abyad bölgesinde de 3 gözlem noktası kurması planlanıyor. Her iki bölgedeki PYD/YPG mevzileri daha önce Türk topçusunun hedefi olmuş, Tel Abyad’da 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.

MENBİÇ KIRSALI VURULDU

ABD’nin bu tutumuna karşılık, Türkiye’den de dikkat çeken bir hamle geldi. Türk topçusunun, Fırat Kalkanı harekâtıyla ele geçirilmiş bölgeden Menbiç kırsalındaki Sacur Nehri yakınlarında bulunan PYD/YPG hedeflerini vurduğu öğrenildi. Menbiç’in kuzeyindeki bu kesimde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine gerektiğinde destek vermek amacıyla Türk askeri birlikleri bulunuyor.
Türk topçusu, önceki gün öğlen ve dün sabah saatlerinde Savur Nehri civarındaki PYD/YPG hedeflerinden taciz ateşi yapılması üzerine 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle terörist mevzilerini vurdu. Türk topçusunun atışından sonra PYD/YPG mevzilerinden taciz atışlarının durduğu bildirildi. Sacur Nehri’nin de bulunduğu Menbiç kırsalında Türk ve ABD askerleri 1 Kasım’dan bu yana ortak devriye yapıyor. Son olarak dördüncü ortak devriye geçen pazartesi günü yapılmıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Trump'la Münbiç konusunu görüşeceğiz"

Köprüden trenin üzerine atladılar! Yüksek gerilim hattı...

Üzücü haber geldi: Son işçinin de cenazesine ulaşıldı

Ata Demirer'in kendini kıyasladığı bir isim var mı?