ABD’den Kobani’ye gözlem noktası
Türkiye'nin uyarılarına rağmen ABD, Fırat Nehri’nin doğusundaki sınır hattında gözlem noktalarını kurmaya devam ediyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad’dan sonra Suruç’un karşısındaki Kobani’de de (Ayn El Arap) gözlem noktası inşaatının başladığı ve karakol binasının bitmek üzere olduğu bildirildi.
TRUMP İLE GÖRÜŞECEK
ABD’nin, Türkiye’yi terör örgütü DEAŞ ve Esad rejiminden gelebilecek saldırılara karşı korumak gerekçesiyle kurmaya başladığı gözlem noktalarına Ankara sert tepki göstermişti. Önceki günkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde de “Suriye’de herhangi bir emrivakiye göz yumulmayacağı ve meşru müdafaa hakkının kullanılacağı” vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’de ABD Başkanı Donald Trump’la buluşmasında bu konuyu konuşması bekleniyor. ABD’nin ilk etapta Kobani’de iki, Tel Abyad bölgesinde de 3 gözlem noktası kurması planlanıyor. Her iki bölgedeki PYD/YPG mevzileri daha önce Türk topçusunun hedefi olmuş, Tel Abyad’da 10 terörist etkisiz hale getirilmişti.
MENBİÇ KIRSALI VURULDU
ABD’nin bu tutumuna karşılık, Türkiye’den de dikkat çeken bir hamle geldi. Türk topçusunun, Fırat Kalkanı harekâtıyla ele geçirilmiş bölgeden Menbiç kırsalındaki Sacur Nehri yakınlarında bulunan PYD/YPG hedeflerini vurduğu öğrenildi. Menbiç’in kuzeyindeki bu kesimde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine gerektiğinde destek vermek amacıyla Türk askeri birlikleri bulunuyor.
Türk topçusu, önceki gün öğlen ve dün sabah saatlerinde Savur Nehri civarındaki PYD/YPG hedeflerinden taciz ateşi yapılması üzerine 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle terörist mevzilerini vurdu. Türk topçusunun atışından sonra PYD/YPG mevzilerinden taciz atışlarının durduğu bildirildi. Sacur Nehri’nin de bulunduğu Menbiç kırsalında Türk ve ABD askerleri 1 Kasım’dan bu yana ortak devriye yapıyor. Son olarak dördüncü ortak devriye geçen pazartesi günü yapılmıştı.
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