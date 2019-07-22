ABD’den ‘güvenli bölge’ ziyareti
TÜRKİYE, S-400 ve F-35 geriliminin yaşandığı bir süreçte ABD’den Suriye ile ilgili önemli bir heyeti ağırlıyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında bir heyet, başta Fırat’ın doğusu için öngörülen ‘güvenli bölge’ olmak üzere Suriye ile ilgili tüm konuları görüşmek için dün Ankara’ya geldi.
Jeffrey ve beraberindeki heyetin ziyareti öncesi geçen cumartesi günü iki ülke dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo telefonda görüşmüştü.
İki ülke arasında daha önce oluşturulmuş Suriye Çalışma Grubu kapsamındaki görüşmeler Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak. ABD Büyükelçiliği, Twitter’dan yaptığı açıklamada Jeffrey ve beraberindekilerin, bugün ve yarın Türk yetkililerle bir araya geleceğini ifade etti. ABD heyetine Jeffrey, Türk heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Türkiye’nin Suriye sınırında Fırat’ın doğusuna denk gelen Suruç-Akçakale-Ceylanpınar hattına yoğun askeri yığınak yaptığı döneme denk gelen bu toplantıda, güvenli bölge kurulmasının yanı sıra, terörle mücadele de ayrıntılı şekilde ele alınacak.
MENBİÇ DE KONUŞULACAK
Ankara, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ile sıkı işbirliği içinde olmasından rahatsızlık duyduğunu birçok kez dile getirmişti. Görüşmede bir kez daha bu rahatsızlığın vurgulanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye’nin Suriye sınırına sevkıyatı da uzun süredir askeri kulislerde, “Fırat’ın doğusuna operasyon” mesajı olarak değerlendiriliyor. Ankara’nın rahatsızlık duyduğu bir diğer konuda Menbiç’teki terör örgütü PYD/YPG varlığı. ABD ile varılan mutabakata rağmen Menbiç’te terör örgütünün mevcudiyeti devam ediyor. Türk istihbarat birimleri ABD askerlerinin özellikle Sacur çayı bölgesinde terör unsurlarıyla ortak devriye yaptığını da birçok kez tespit etmiş durumda.
AKAR: İZİN VERMEYİZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye’ye S-400 sevkıyatının başladığı 12 Temmuz’da ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’le görüşmesinde Fırat’ın doğusuyla ilgili önemli mesajlar vermişti. Akar, ABD’li muhatabına Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirtmişti. Bakan, Suriye sınırından yapılan saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, sınırların hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Jeffrey’nin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşmesi, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle