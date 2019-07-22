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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
22.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD’den ‘güvenli bölge’ ziyareti

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ABD’den ‘güvenli bölge’ ziyareti

TÜRKİYE, S-400 ve F-35 geriliminin yaşandığı bir süreçte ABD’den Suriye ile ilgili önemli bir heyeti ağırlıyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında bir heyet, başta Fırat’ın doğusu için öngörülen ‘güvenli bölge’ olmak üzere Suriye ile ilgili tüm konuları görüşmek için dün Ankara’ya geldi.

Jeffrey ve beraberindeki heyetin ziyareti öncesi geçen cumartesi günü iki ülke dışişleri bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Mike Pompeo telefonda görüşmüştü.
İki ülke arasında daha önce oluşturulmuş Suriye Çalışma Grubu kapsamındaki görüşmeler Dışişleri Bakanlığı’nda yapılacak. ABD Büyükelçiliği, Twitter’dan yaptığı açıklamada Jeffrey ve beraberindekilerin, bugün ve yarın Türk yetkililerle bir araya geleceğini ifade etti. ABD heyetine Jeffrey, Türk heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Türkiye’nin Suriye sınırında Fırat’ın doğusuna denk gelen Suruç-Akçakale-Ceylanpınar hattına yoğun askeri yığınak yaptığı döneme denk gelen bu toplantıda, güvenli bölge kurulmasının yanı sıra, terörle mücadele de ayrıntılı şekilde ele alınacak.

MENBİÇ DE KONUŞULACAK

Ankara, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PYD/YPG ile sıkı işbirliği içinde olmasından rahatsızlık duyduğunu birçok kez dile getirmişti. Görüşmede bir kez daha bu rahatsızlığın vurgulanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye’nin Suriye sınırına sevkıyatı da uzun süredir askeri kulislerde, “Fırat’ın doğusuna operasyon” mesajı olarak değerlendiriliyor. Ankara’nın rahatsızlık duyduğu bir diğer konuda Menbiç’teki terör örgütü PYD/YPG varlığı. ABD ile varılan mutabakata rağmen Menbiç’te terör örgütünün mevcudiyeti devam ediyor. Türk istihbarat birimleri ABD askerlerinin özellikle Sacur çayı bölgesinde terör unsurlarıyla ortak devriye yaptığını da birçok kez tespit etmiş durumda.

AKAR: İZİN VERMEYİZ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Türkiye’ye S-400 sevkıyatının başladığı 12 Temmuz’da ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper’le görüşmesinde Fırat’ın doğusuyla ilgili önemli mesajlar vermişti. Akar, ABD’li muhatabına Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgeyi oluşturacak tek hazır, yetkin ve uygun gücün Türk Silahlı Kuvvetleri olduğunu belirtmişti. Bakan, Suriye sınırından yapılan saldırılara karşı Türkiye’nin önlem almak zorunluluğunun bulunduğunu, sınırların hemen ötesinde güvenli barınak arayan terör örgütlerine izin verilmeyeceğini vurgulamıştı. Jeffrey’nin ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’la görüşmesi, Milli Savunma Bakanlığı ve istihbarat yetkilileriyle de temaslarda bulunması bekleniyor.

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