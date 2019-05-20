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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
20.05.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

ABD’den gelip eski karısıyla evlenen kişiyi öldüren sanık: Karşı taraftan şikayetçiyim…

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ABD’den gelip eski karısıyla evlenen kişiyi öldüren sanık: Karşı taraftan şikayetçiyim…

ABD'den Konya'ya gelip, eski karısıyla evlenen kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Yaşadığı ABD'den Konya'ya gelip, eski karısıyla evlenen kişiyi silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Kaya, öldürülen Hüseyin Alşahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kaya, savunmasında, Alşahin'i öldürme niyetinin olmadığını savundu.     

Olayın bu duruma gelmemesi için mücadele ettiğini öne süren Kaya, "Bütün bu mücadelelerime rağmen karşı tarafın tahrik edici sözleri durumu bu aşamaya getirmiştir. Tedbir amacıyla yanıma silah almıştım. Amacım korkutmaktı. Olayı tasarlayarak gerçekleştirmedim. Karşı taraftan şikayetçiyim." diye konuştu.     

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın yakınlarından K.Y. (47), olay günü Kaya'ya Hüseyin ile görüşmeye gitmemesini söylediğini anlattı.     

Kaya'nın çocuğunu görmek istediğini iddia eden K.Y, "Bunun üzerine çocuğu benim eve getirdiler. Halil İbrahim de evde çocuğunu gördü. Çocuk Halil İbrahim'in yanında 'Anneme gitmek istiyorum.' diye ağladı. Halil İbrahim bir süre sonra Hüseyin ile konuşmaya gideceğini söyledi. Ayrıca maktulün telefonda ağza alınmayacak şeyler söylediğini de anlatmıştı." ifadelerini kullandı.     

Tanık M.Y. (29) ise olay günü atölyede çalıştığı sırada silah sesleri duyduğunu belirtti.     

Silah sesleri üzerine olay yerine doğru giderken sanığın dışarı kaçtığını gördüğünü dile getiren M.Y, "Ben sanığın arkasından gitmek istedim. Tekrar silah seslerini duyunca içeri döndüm.  Hüseyin Alşahin'in odasına gittiğimde kanlar içerisinde yatıyordu." şeklinde ifade verdi.     

Taraf avukatlarının da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.     

Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Hastürk Sokak'taki bir iş yerinde 23 Ekim'de yaşanan olayda, eski karısı M.A. ile evlenen Hüseyin Alşahin'i tartıştıktan sonra silahla öldürdüğü öne sürülen Halil İbrahim K. karakola giderek teslim olmuştu.     

Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.     

ABD'den Konya'ya gelip eski eşinin kocasını öldürdü
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