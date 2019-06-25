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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.06.2019 - 22:04, Son Güncelleme:

ABD’den Filistinlilere: Başkalarını suçlamak yerine fırsatlar takip edin

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ABD’den Filistinlilere: Başkalarını suçlamak yerine fırsatlar takip edin

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladıklarını söyledi.

Kushner, ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in başkenti Manama'da bu akşam başlayan ekonomi çalıştayının açılış konuşmasını yaptı.

Çalıştayın "siyasi" yönü bulunmadığını dile getiren Kushner, "Bu çalıştayın amacı yeni yollarla mevcut zorluklar üzerinde düşünülmesidir. Birlikte çalışarak somut bir plan geliştirip, hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunacağız." dedi.

"Filistin ve Orta Doğu için şu ana kadar ki en kapsamlı ekonomi planını hazırladık" diyen Kushner, Filistinlilerin entelektüel bir kişiliğe, azim ve büyük güce sahip olduğunu ifade ederek, "Geçmişte sizleri söyledikleriyle hayal kırıklığına uğratanlara rağmen Başkan (Donald Trump) ve Amerika sizlerden vazgeçmedi. Bu çalıştay sizler için." dedi.

Kushner, mevcut ekonomi planının büyümeye sebep olacağını, işsizliği yüzde 10 düşüreceğini ve yaklaşık 1 milyon iş imkanı yaratacağını dile getirdi.
Taraflar arasındaki çatışmaya adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyleyen Kushner, mevcut çatışmaya İsrail'in güvenliğini garanti altına alan, Filistinlilerin onurunu koruyan adil ve kalıcı bir siyasi çözüm getirilmeden, Filistin halkının ekonomik gelişimi ve refahının gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Kushner, sözlerine şöyle devam etti:

"Gazze ve Batı Şeria'nın turizm merkezi haline geldiğini düşünün. İnsanların refaha ulaştığı bir bölgede, insanların ve malların güvenli bir şekilde hareket ettiğini hayal edin. Barışa, ancak insanlar onu hayatlarını geliştirmenin bir yolu haline getirdiğinde ulaşılabilir. "

Filistin halkının uzun yıllar boyunca geçmişle sınırlı bir sistem içinde tıkılıp kaldığını söyleyen Kushner, "Mevcut talihsizlikler nedeniyle başkalarını suçlamak yerine fırsatların takip edilmesi gerekiyor." dedi.

Kushner, çalıştay kapsamında sundukları vizyonun barış ile de uyumlu olduğunu savundu.

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