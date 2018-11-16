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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
16.11.2018 - 08:19, Son Güncelleme:

ABD’den beklenen hamle geldi! F-35’lerin Türkiye'ye teslimatı…

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ABD’den beklenen hamle geldi! F-35’lerin Türkiye'ye teslimatı…

Uluslararası haber ajansı Reuters, Pentagon'un Türkiye'ye satılacak 100 F-35 uçağının önündeki engelin kaldırılması yönünde önemli bir adım atıldığını tüm dünyaya duyurdu. F-35’lerin Türkiye'ye teslimatı için beklenen raporun Kongre'ye sunulduğu öğrenildi…

Reuters'a konuşan beş kaynağa göre, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin satın alması planlanan 100 F-35 uçağıyla ilgili raporunu Kongre'ye sundu.

F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesi, bu raporun Kongre'ye sunulmasına kadar ertelenmişti; o yüzden bu raporun sunulması anlaşmada ileriye doğru bir adım anlamına geliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları teslimatını geçici olarak durduran yasa tasarısını Ağustos ayında imzalamıştı.

Tasarının yasalaşmasından sonraki 90 gün içinde ABD Savunma Bakanlığı'nın Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin durumuna yönelik bir rapor hazırlaması ve bu rapor sunulana kadar da teslimatın durdurulması öngörülüyordu.

Türkiye'ye ilk F-35'in getirilmesinin önümüzdeki yıl, faaliyete geçmesinin ise 2020'de olması bekleniyordu.

Ancak ABD Kongresi'nin iki kanadı Temsilciler Meclisi ve Senato'nun üzerinde uzlaşmaya vardığı, Trump'ın da imzaladığı 2019 yılı savunma harcamaları yasa tasarısında Türkiye'ye F-35 teslimatının durdurulmasını öngören maddeyle teslimat için Pentagon'un raporunun beklenmesi kararı alınmıştı.

'RAPORDA SADECE GERÇEKLER VAR'

Türkiye'ye F-35'lerin teslimatını geciktiren konuların başında iki ülke arasında geçtiğimiz aylarda gerilen ilişkiler ve Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almayı planlaması vardı.

ABD-Türkiye ilişkilerinde, son haftalarda yaşanan gelişmeler ile beraber gerilim yerini yeniden iyileşen ilişkilere bıraktı.

Raporda da Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının askeri ilişkilere etkisi ve F-35 yeni nesil savaş uçağı programından çıkarılmasının ABD sanayisi için yaratacağı sonuçların değerlendirilmesi bekleniyor.

Pentagon'ın silah alımının başında olan Ellen Lord, bu hafta başında Reuters'a verdiği röportajda Türkiye'nin S-400 hava sistemini almak istemesinin 'çok sorunlu' olduğunu söyledi.

Amerikalı yetkililerin Ankara'nın fikrini değiştirmek için çok sayıda görüşme gerçekleştirdiği ancak Türkiye'de bu konuda bir değişikliğin olmadığını dile getirdi.

Lord, Kongre'ye sunulacak raporun ise 'sadece gerçekleri dile getireceğini, tavsiye vermeyeceğini' söyledi. Kongre ile bu konuda bir işbirliği içinde olacaklarını vurguladı.

 

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