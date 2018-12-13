ABD’de yabancı öğrenci azalıyor
uluslararası Eğitim Merkezi’nin (IIE) her yıl yayınladığı ‘Açık Kapı’ raporuna göre, ABD’ye üniversite eğitimi için giden öğrencilerin oranı 2017-2018 eğitim yılında lisans ve yüksek lisans toplamında yüzde 6.6 düştü ve bu durum devam edecek.
Düşüş lisansta yüzde 6.3; yüksek lisanstaysa yüzde 5.5 oldu.
TÜRKİYE’DEN GİDEN DE DÜŞTÜ
ABD’ye en fazla öğrenci gönderen 15’inci ülke olan Türkiye’de ise lisans düzeyinde bu ülkeye giden öğrencilerin oranı yüzde 1.3’e düştü. Yüksek lisans düzeyinde ise yaklaşık yüzde 1 azalırken, ortalama düşüş yüzde 1’in altında.
ABD’ye en çok öğrenci gönderen ülkelerin durumuna bakıldığında; en fazla düşüş yaklaşık yüzde 17 ile lisans düzeyinde İran’da yaşandı. Bu ülkeyi, Suudi Arabistan yüzde 15 ve Güney Kore yüzde 8.1 ile takip etti. En büyük artışsa yüzde 17.9 ile Nepal ve yüzde 16.6 ile Brezilya’ya ait.
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