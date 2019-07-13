‘ABD’de sesler yeniden yükselir, daha sonra normale dönecektir’

Erdoğan, Türkiye’ye getirilmeye başlanan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili olarak ABD’de seslerin yeniden yükseleceğini ancak bir süre sonra normalleşeceğini söyledi. Erdoğan, Suriyelilerle ilgili oluşan olumsuz algıyla ilgili olarak birtakım kararları hayata geçireceklerini ve geri dönüşün teşvik edileceğini bildirdi. Erdoğan, ekonomide uygulayacakları ilk kararın, faizlerin düşürülmesi olacağını da dile getirdi.

S-400’LER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin ardından son değerlendirme toplantısını partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’yla (MKYK) yaptı. Önceki günkü MKYK toplantısında, seçim sonuçlarının ve yerel taleplerin değerlendirilmesinden çok hükümetin genel politikaları üzerinde duruldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeyi üyelere aktarırken şunları söyledi: “G-20 toplantısında Sayın Trump, dünya basınının önünde bizim haklı olduğumuzu söyledi. S-400 konusunda iş bitmiştir. Teslimin başlaması ile birlikte bu konu ABD’de de yeniden gündem oluşturur, sesler biraz daha yükselebilir ama bir süre sonra normale dönecektir. Bizim ciddi olduğumuzun onlar da farkında. Ben bir süre sonra bu tavrın değişeceğini düşünüyorum.”

SURİYE POLİTİKASI

Milletvekili toplantılarında olduğu gibi Suriyeli göçmenler sorununun MKYK’da da gündem olması üzerine, Erdoğan alacakları önlemlerle ilgili olarak başlıklar sıraladı. Erdoğan, “Suriyelilerin dönüşü teşvik edilecek. Bu arada da Türkiye’de suça karışan olursa derhal sınırdışı edilecekler. Ücretsiz sağlık hizmeti uygulamasına da son vermeyi düşünüyoruz. Hastanelerdeki sağlık hizmeti ve ilaçlar için katkı payı alacağız” dedi. Erdoğan, Suriyelilerin Türkiye’ye kabul edilmesi sürecinde hükümetin önünde başta bir seçenek olmadığını da belirterek, “O zaman Suriyelilere kapılarımızı açmak zorundaydık. Aynı durum bizim başımıza da gelebilirdi. Suriyelilerden dönenler oldu. Dönüşleri de sağlayacağız” dedi.

FAİZLER DÜŞECEK

Erdoğan, ekonomik gelişmelerle ilgili de bilgi paylaştı. Birçok olumsuzluğu faizlerin yüksek olmasına bağlayan Erdoğan, “Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması da buna dayanıyor. Yüksek faiz beraberinde yüksek enflasyonu getirdi. Önümüzdeki süreçte faizlerin düştüğünü göreceksiniz. Faizlerin düşmesiyle birlikte tek haneli enflasyonu da göreceğiz. Yıl sonuna doğru tedbirlerin olumlu etkisi görülecek. 2020’den itibaren de atak yapılacak ve sıçrama dönemine gireceğiz” dedi.

SOYLU’NUN SUNUMU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplantıda güvenlik önlemleri konusunda brifing verdi. Soylu, Suriye’deki gelişmelere bağlı olarak son dönemlerde Türkiye’deki DEAŞ’lı teröristlerde hareketlilik yaşanmaya başladığını belirterek, operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cuma namazını TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte kıldı. İki isim namazdan sonra Dolmabahçe Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

15 TEMMUZ’U UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 15 Temmuz için özel olarak hazırlanan bir kısa filmi paylaşırken, “Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan, mesajında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik kısa filmi de paylaştı. -ANKARA