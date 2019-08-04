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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.08.2019 - 08:28, Son Güncelleme:

ABD'de kanlı saldırı! AVM'de katliam yaptı

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ABD'de kanlı saldırı! AVM'de katliam yaptı

ABD'nin Teksas eyaleti Valisi Greg Abbott, El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 26'sının da yaralandığını açıkladı.

Abbott, yaptığı basın açıklamasında, Cielo Vista alışveriş merkezi içindeki Walmart mağazasında düzenlenen saldırıyı "iğrenç ve anlamsız bir şiddet eylemi" olarak nitelendirdi ve olaya ilişkin tüm güvenlik ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.

Elde edilen en son bilgilere göre saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'e ulaştığını aktaran Abbott, yaralanan 26 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Nefret suçu

Öte yandan El Paso Polis Şefi Greg Allen, saldırganın bir gün öncesinden bir manifesto yayımladığını ve nefret içerikli paylaşımlarda bulunduğunu belirterek, saldırının "muhtemel nefret suçu" olabileceğini vurguladı.

El Paso polis merkezi yetkilileri, yerel saatle sabah 10 civarında saldırı ihbarı aldıklarını ve bölgeye ulaştıklarında içinde en az 3 bin kişinin bulunduğu mağazada çok sayıda insanın saldırgan tarafından vurulmuş olduğunu gördüklerini belirtti.

Yetkililer, şüphelinin 21 yaşındaki Patrick Crusius adlı beyaz bir Amerikalı olduğunu ve kendisinin gözaltına alındığı duyurmuştu.

Trump'tan açıklama

Beyaz Saraydan da konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapılmış, Başkan Donald Trump'ın saldırıya dair bilgilendirildiği ve konuyu yakından takip ettiği belirtilmişti.

Öte yandan saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

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