ABD ziyareti mesajı... ‘Tereddüt varsa gerçekleşmemesi mümkün’

“(Erdoğan’ın ABD ziyareti) Bu ziyaret Donald Trump’ın daveti üzerine planlandı. Bugüne kadar bununla ilgili değişen bir şey yok. 3 hafta kadar önce telefon görüşmesinde kendisi davet yaptı. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz şu anda devam ediyor. Bu ziyarette amacımız Washington’a gitmiş olmak değil, ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayi, terörle mücadeleye kadar ikili ticaret hacmine kadar ABD ile birçok konu var. Bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz varsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapıyor, nihai kararı verecektir.

KARA PROPAGANDA YAPILIYOR

Suriye’de gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek Anayasa Komisyonu’nun çalışması, seçimlerin yapılması noktasında önümüzde yapılacak çok şey var. Barış Pınarı harekâtı, kuzey Suriye’de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Burada Batı’yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, Hıristiyan azınlığın TSK’nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum.

İKİNCİ DEVRİYE BUGÜN

22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması çerçevesinde ilk ortak devriye 1 Kasım günü gerçekleşti. 4 kirpi ve 26 personelimizin katılımıyla gerçekleşti. Bu süreçte YPG/PKK paçavrasına rastlanmadı. Ortak devriyenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İkinci devriyenin yarın (bugün) yapılması planlanmaktadır.

(Bülent Arınç’ın açıklamaları) Kendi şahsi görüşleridir. Yüksek İstişare Kurulu adına yapılan açıklama değildir. KHK’lar bir tercih değildir, zorunluluk haline gelmiştir. O günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Süreç içerisinde KHK’nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. Burada genelleme yapınca, ‘faciadır’ dediğinizde 15 Temmuz’u adeta gölgeleyen tutum sergiler gibi algılanırsınız.”