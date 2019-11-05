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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
05.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD ziyareti mesajı... ‘Tereddüt varsa gerçekleşmemesi mümkün’

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
ABD ziyareti mesajı... ‘Tereddüt varsa gerçekleşmemesi mümkün’

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın,  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“(Erdoğan’ın ABD ziyareti) Bu ziyaret Donald Trump’ın daveti üzerine planlandı. Bugüne kadar bununla ilgili değişen bir şey yok. 3 hafta kadar önce telefon görüşmesinde kendisi davet yaptı. Cumhurbaşkanımızın bir ziyaret talebi söz konusu olmamıştır. Ziyaretin olup olmayacağına dair değerlendirmemiz şu anda devam ediyor. Bu ziyarette amacımız Washington’a gitmiş olmak değil, ülkemizin çıkarları doğrultusunda somut neticeler elde edebilmektir. Savunma sanayi, terörle mücadeleye kadar ikili ticaret hacmine kadar ABD ile birçok konu var. Bu hedefe ulaşabileceğimize dair tereddütlerimiz varsa bu ziyaretin gerçekleşmemesi de mümkündür. Cumhurbaşkanımız değerlendirmelerini yapıyor, nihai kararı verecektir.

KARA PROPAGANDA YAPILIYOR

Suriye’de gerek siyasi sürecin ilerletilmesi, gerek Anayasa Komisyonu’nun çalışması, seçimlerin yapılması noktasında önümüzde yapılacak çok şey var. Barış Pınarı harekâtı, kuzey Suriye’de terör devleti kurmayı hedefleyen amaçları ortadan kaldırmıştır. Ama teyakkuz halimiz devam etmektedir. Terör örgütünün kara propagandasını görüyoruz. Burada Batı’yı da hayretimiz bir şekilde izliyoruz. Sivillerin katledildiği, Kürtlerin hedef alındığı, Hıristiyan azınlığın TSK’nın veya onların desteklediği birimler tarafından kaçırıldığı yönünde aslı astarı olmayan iddiaların ortaya atıldığını görüyoruz. Kiliseleri dahi kullanarak yer yer bu atışların yapılarak tahrik unsuru olarak kullanıldığını ifade etmek istiyorum.

İKİNCİ DEVRİYE BUGÜN

22 Ekim tarihli Soçi Anlaşması çerçevesinde ilk ortak devriye 1 Kasım günü gerçekleşti. 4 kirpi ve 26 personelimizin katılımıyla gerçekleşti. Bu süreçte YPG/PKK paçavrasına rastlanmadı. Ortak devriyenin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade edebiliriz. İkinci devriyenin yarın (bugün) yapılması planlanmaktadır.

(Bülent Arınç’ın açıklamaları) Kendi şahsi görüşleridir. Yüksek İstişare Kurulu adına yapılan açıklama değildir. KHK’lar bir tercih değildir, zorunluluk haline gelmiştir. O günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Süreç içerisinde KHK’nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. Burada genelleme yapınca, ‘faciadır’ dediğinizde 15 Temmuz’u adeta gölgeleyen tutum sergiler gibi algılanırsınız.”

 

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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