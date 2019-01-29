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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD yarın ben sizi tanımıyorum derse

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
ABD yarın ben sizi tanımıyorum derse

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki gelişmelerle ilgili olarak ABD’ye eleştiriler yöneltti. Önceki gün İstanbul’dan Ankara’ya dönüşte kendisini izleyen bir grup gazeteci ile sohbet eden Bahçeli, soruları özetle şöyle yanıtladı:

“(Venezuela’daki gelişmeler) ABD, kendisi gibi seçimle gelmiş olanları katledecek bir politika takip ediyor. Bu yanlıştan insanlığı kurtarmak lazım. Bir cümle söyleyeceğim başlık atacaksınız. Eğer ABD, Venezuela’da Maduro’nun karşısındaki bir muhalefete, ‘Ben bundan sonra seni tanıyorum’ der, buna da Türkiye rıza gösterir ise yarın Türkiye’de de, ‘Ben sizi tanımıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul ediyorum’ der ise ne yapacağız? ‘Kemal Kılıçdaroğlu’nu görevlendirdim ben bu konuda’ dediği zaman CHP’nin üst yönetimi Maduro için söylemedikleri sözleri bundan sonra nasıl kullanacaklar? Diyelim ki Trump sabah kalktı. Baktı ki hava bulutlu, tesiri altında kaldı. Twitter’ın başına geçti, ‘Türkiye’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun ülke yönetimine geçmesinde Amerika ve Türkiye menfaatleri açısında fayda görüyoruz. Yönetim değişsin’ dediği takdirde ne yapacak CHP’liler? Kemal Bey bu söylediklerime alınganlık göstermemeli. ‘Hepimiz milli bir duruş sergilemeliyiz’ demeli. Peki CHP’yi tercih etmeyip bir başkasını tercih ederse ne olacak? Bir tane çok ince akıllı, o da bizim karşımıza zekâ sorunu olarak çıkıyor. Hadi diyelim ki muhalefeti çok yoğun olarak sokağa taşıdı. Trump, Muharrem İnce’yi mi görevlendirecek?

KAYDIRILMIŞ SEÇMEN

(Hayali seçmen iddiaları) Hayali seçmen olmaz ama sağa-sola kaydırılmış seçmen olabilir. Adam ‘Ben Çorumluyum. İstanbul’da etkili olamıyorum ama Çorum’un Sungurlu ilçesinde etkili olmak istiyorum. Bu seçimlerde ikametgâhımı oraya aldırıp oy kullanacağım’ diyor. Demokraside bunu engelleyen bir şey var mı?”

SİYASİ YAŞIM 71

- “(9 Şubat MHP’nin kuruluş yıldönümü) 1948 yani Mareşal Fevzi Çakmak’ın Millet Partisi’nin kuruluşuna kadar gidiyor. 1946’da seçimler oldu. CHP’ye karşı daha ağırlıklı bir muhalefet yapmak maksadıyla Mareşal Fevzi Çakmak, Osman Bölükbaşı, Hikmet Baydur gibi siyasi hayatta yetişmiş değerli insanlar bir parti kuruyorlar. O parti daha sonra Cumhuriyetçi Millet Partisi, daha sonra da Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi oluyor. İşte o Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi’ne 1965’te Türkeş Bey parti müfettişi olarak katılıyor. Sonra parti genel başkanı oluyor. Bu süreci ele aldığınız vakit MHP’nin siyasi yaşı 71. Ama MHP’nin kuruluş gününden itibaren sayılırsa 50 yıldır. Siyasi yaşı diyorsunuz, siyasi yaş 1948’dir. Ben de 1948 yılında doğmuş birisiyim. Millet Partisi’nin kurulduğu tarih 1948. O zaman benim siyasi yaşım da 71 yıl oluyor ki bu da az bir süre değil.” 

CHP İZMİR ADAYI... ÜLKÜCÜLER KABUL EDEMEZ

- “(CHP’nin İzmir büyükşehir belediye başkan adayı Tunç Soyer) 12 Eylül’de herkesin üzerinde olumsuz kararları bulunan bir kişinin evladını İzmir’e aday gösteriyorsun. Bu ismi ülkücü, devrimci hiç kimse kabul edemez. Kalkıyorsunuz onların savcısının oğlunu aday yapıyorsunuz.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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