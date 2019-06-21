ABD yaptırımlarına ihtimal vermiyorum

Erdoğan dün sabah Dolmabahçe Ofisi’nde yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında özetle şunları söyledi: “S-400 konusu Rusya ve Türkiye için bitmiş bir konu. Yani öyle zannediyorum ki önümüzdeki ayın ilk 15 gününde teslimatlar başlayacak. Teslimatların başladığı andan itibaren nereye yerleştirileceği aynı şekilde Silahlı Kuvvetler tarafından belirlenmiştir, oralara yerleştirilmek suretiyle bu süreci devam ettireceğiz. Amerika’nın bir sıkıntısı var. Bizim Sayın Trump ile olan ilişkilerimiz ile onun altındakilerle olan ilişkilerimiz çok çok farklı. Dolayısıyla yaptırımların filan olacağına hiç mi hiç ihtimal vermiyorum. Amerika’nın herhangi bir NATO ülkesi üyeyi çıkarma yetkisi yok. Türkiye NATO’nun en önemli ve en güçlü ülkelerinden biri. NATO’nun bu kadar dayanışmacı ülkesini yaptırımlara tabi tuttuğu zaman Amerika’nın bunu çok iyi düşünmesi lazım. Bizim de kendimize has karşı yaptırımlarımız olacaktır, biz bunlara evet demeyiz.

YÜKSEK FAİZE KARŞIYIM

Faiz bize zarar veriyor. Türkiye’nin çok dikkatli bir şekilde (yüksek faiz politikasından) bir dönüş yapması gerekli. Ben Merkez Bankası’nın bağımsızlığı ifadesine katılıyorum. Ama şunu çok açık söyleyeyim; faiz politikalarına hele hele yüksek faiz politikasına karşıyım. Yüksek enflasyonun bana göre en önemli sebebi yüksek faizdir. Bakınız şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) biliyorsunuz enflasyonu düşürme kararı aldı. Ama benim ülkemde maalesef şu anda politika faizi yüzde 24. Böyle bir şey olamaz. Bu noktada faiz olduğu sürece o ülkede yatırım olmaz. Kesin bir çözümü inşallah kısa zaman içerisinde getireceğiz. Çünkü bu faiz politikasından Türkiye’nin çok dikkatli bir şekilde bir dönüş yapması gerekiyor.

MURSİ’Yİ UNUTTURMAYIZ

Meslektaşınız olan merhum Cemal Kaşıkçı cinayetinin unutulmasına nasıl rıza göstermemişsek, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin dramının da birileri tarafından unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz.”

VERİ KOPYALAMA FETÖ METODU

(Ekrem İmamoğlu) “Belediyenin kapısından girer girmez, dışarıdan birilerine getirip, kanuna ve her türlü usule aykırı şekilde belediyenin verilerini kopyalamaya çalışıyor. 3 kişi getiriyor, dışarıdan. Belediyenin personeli değil. Bunlarla verileri kopyalıyor. Demek ki derdi verileri korumak değil. Onları alıp bir yerlere servis etmektir. Bu ne metodudur biliyor musunuz? Bu FETÖ metodudur. Bu kişinin hedef aldığı kesimlerden biri de Sivil Toplum Kuruluşları. Güya bu kuruluşlara belediye bütçesinden yüz milyonlarca lira para aktarılmış. Hepsi de kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik çalışmalar yürüten eğitime, sağlığa, spora hizmet eden hayır hasenat işleri yapan bu tip kuruluşlarla ortak işler yürütmek dışında nakit olarak herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir.

Gerçeklerin ortaya çıkması için kimi zaman canı pahasına görev yapan basın emekçilerine saygımız sonsuzdur. Ancak tek gayesi iktidarı devirmek olan muhteris bir siyasetçi gibi davrananlara da gazeteci gözüyle bakmıyoruz. Hele hele kalemini ve kamerasını terör örgütlerinin emrine verenler bizim nezdimizde asla gazeteci olamazlar.”

İMAMOĞLU'NA: SEÇİLSE BİLE VİTRİN SÜSÜ OLACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Bahçelievler’de düzenlenen toplu açılış töreninde de CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak, “Belediyenin meclisi kahir ekseriyetle AK Partili. Komisyonların tamamı AK Partili. Başkanvekilliklerinin tamamı AK Parti’nin. Seçilse bile sadece vitrin süsü olacak. En ufak bir yanlışta karşısına meclis dikilecek” dedi. Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi’nin yanındaki alanda toplanan kalabalığa hitap eden Erdoğan özetle şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için pazar günü yenileme seçimi var. Ne diyor Kandil; ‘Oylarımız millet ittifakının adayına’ diyor. Millet ittifakının adayı kim, belli. Şunu biliyoruz ki, şu anda CHP başkanı bay Kemal, rahatsız oluyor bazı şeylerden. Çıkamıyor meydanlara. Zira adayları genel başkanının adını bile anmaktan kaçıyor. Bunlar aynı zamanda da yalanın ötesinde her türlü oyunu da oynuyorlar. Sayın Yıldırım’la TV programından önce moderatörle Marmara Oteli’nde bir araya geliyorlar. Soruları ondan alıyor. Aldıkları bu sorularla beraber hazırlıklarını yapıyor ve o gece programa o şekilde çıkıyor. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bunlarınki yatsıya kadar bile yanmadı. Çabuk söndü. Kimdir bu aday? Bu adayın neler yaptığını söylersek kim olduğu daha iyi anlaşılır.

Kendisi her fırsatta Sayıştay raporlarından söz ederek, Büyükşehir yönetimini itham ediyor. İBB’nin 2016 denetim raporlarının hiçbirinde kamu zararı tespit edilmemiştir. Dolayısıyla yargılama konusu değildir. Ama bu kişinin Beylikdüzü belediye başkanlığı döneminde sadece 2016 yıl faaliyetleriyle ilgili 11 adet kamu zararına yol açan işlem tespit edilmiştir. Kim tarafından, Sayıştay tarafından.”