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    ABD vermeyince Türk mühendisler yaptı

    Hürriyet Haber
    27.02.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    Savunma alanında yerli ve yüzde 100 milli üretime hız veren Türkiye, Zeytin Dalı Harekatı ile yeni nesil İHA’ları sahaya sürdü. Yeni İHA'larda Türk mühendislerince geliştirilen, ABD’nin satmamak için direndiği milli görüntüleme sistemi de kullanıldı.

    Harekat bölgesinde görev yapan İHA ve SİHA’lara yerli üretim olan jet motoru takıldı. İnsansız hava araçlarının yeni versiyonlarının diğerlerine göre daha hızlı ve sessiz uçarak teröristleri tespit ya da etkisiz hale getirdiği belirtildi.

    Yeni Şafak'tan Haluk Karakaya'nın haberinge göre, yeni versiyon İHA’ların, bir önceki nesil araçlara göre daha hızlı ve sessiz uçtuğu belirtildi. Uzun menzil uçuş imkanı veren yeni nesil araçlar, “hayalet İHA” gibi hareket ederek terör unsurlarını tespit ediyor. Yeni versiyon İHA sistemlerinin diğerlerine göre daha uzun süre uçuş gerçekleştirebiliyor.

    KENDİ “GÖZÜMÜZÜ” ÜRETTİK

    İHA ve SİHA’lara takılan görüntüleme sistemleri konusunda da Amerikan ambargosunu boşa çıkaracak adımlar atıldı. ABD’nin ambargo kararı üzerine harekete geçen Türk mühendisleri, özgün sistem geliştirdi. Bu sistemlerin de İHA ve SİHA’lara takılarak kullanılmaya başlandığı öğrenildi. Türk İHA’larını kör bırakmak için her yolu deneyen ABD, Türkiye’nin bu atağına karşı bir kez daha “ucuza verelim” teklifini sundu ancak kabul görmedi.

     

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    Etiketler: ABD , insansız hava aracı , Göz , Teknoloji , son dakika
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