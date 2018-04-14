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    ABD ve Rusya'ya Suriye uyarısı: İşleri daha karmaşık hale getirmeyin

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    14.04.2018 - 00:35 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, ABD ve Rusya arasında Suriye konusunda yaşanan gerilime ilişkin “Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. İşler daha karışık hale getirilecek girişimlerden uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz” dedi.

    Hacı Veli-Hanım Erdem Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: “Amerika ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmadır gidiyor. Bölge zaten uzun yıllardan beri iç savaştan, göçlerden büyük bir bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını biz dostlarımıza tavsiye ediyoruz.

    BEDELİNİ ÖDEMELİDİR
    Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü. Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur. Bu bir alçaklıktır. Bunu yapanlar da mutlaka bedelini ödemelidir. Ancak bütün bunları yaparken bölgede bugüne kadar Türkiye, Rusya ve İran’ın ön ayak olduğu kalıcı barışa yönelik faaliyetleri akamete uğratacak, bunlara zarar verecek çapta girişimlerden de uzak durulmalıdır. Türkiye olarak bizim muhataplarımıza, müttefiklerimize tavsiyemiz budur. Bu noktada gerekli uyarıları yapıyoruz.

    OHAL ile ilgili karar salı günü Sayın Cumhurbaşkanımızın önce Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı olacak, konu orada değerlendirilecek. Daha sonra verilen karar doğrultusunda hareket edilecek.

    Ülkemizde seçim güvenliği konusunda herhangi bir zafiyet yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun gündem oluşturma çabalarının ötesinde bu söylemin bir kıymeti yoktur.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , gazetehaberleri , gündem
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