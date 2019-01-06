ABD ve İngiliz gemileri Karadeniz'e gidiyor
Çanakkale Boğazı’ndan, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait, 186 metre uzunluğundaki ’USS Fort McHenry (LSD-43)’ adlı savaş gemisi ve İngiliz Kraliyet Donanması'na ait keşif gemisi HMS Echo İstanbul'dan geçti.
Ege Denizi’nden saat 10.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan, ABD Donanması’na ait, ’USS Fort McHenry (LSD-43(’ adlı savaş gemisi, saat 11.30’da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve Kilitbahir köyündeki dağda bulunan ’Dur Yolcu’ yazısı önünden geçen savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi. Çanakkale Boğazı geçişini tamamlayan ABD savaş gemisi, Marmara Denizi’ne açıldı.
Öte yandan İngiliz Kraliyet Donanması'na ait keşif gemisi HMS Echo, İstanbul'dan geçti. Reuters HMS Echo'nun fotoğrafını abonelerine servis etti. Fotoğrafta geminin arkasında Ayasofya Camii de yer aldı.
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