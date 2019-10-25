ABD Tıp Akademisi’nde
PROF. Dr. Mehmet Toner, Amerikan Ulusal Tıp Akademisi üyeliğine seçilen yeni 100 bilim insanından biri oldu.
Bu yıl üyeliğe kabul edilen Prof. Dr. Toner, kanserin tedavisi için geliştirdiği biyomedikal cihazlarıyla tanınıyor. Hürriyet’e konuşan Toner, “Türkiye’de eğitim almış bir mühendis ve bilim adamı olarak çok mutlu oldum. Ulusal Mühendislik Akademisi ile Ulusal Kaşifler Akademisi’ne de seçilmiştim. Üç akademiye de kabul edilmiş olduğuma pek inanamıyorum” dedi. Saygın bilim insanı, çalışmalarına Harvard Üniversitesi ile Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nde (MIT) devam ediyor.
BİLİMİN SIRADIŞILARI
Amerikan Ulusal Tıp Akademisi Başkanı Victor J. Dzau ise yaptığı yazılı açıklamada, yeni seçilen 100 ismin sıradışı bilim insanları olduğunu belirterek, “Bu uzmanlar günümüzde üzerimizde baskı yaratan sağlık ve bilim problemlerinin çözümü için hayati bir görev üstleniyor. Sıradışı bu bilim insanları, dikkat çekici çalışmalarıyla fen bilimleri, tıp ve sağlık alanlarında ABD ve dünya çapında ilerlememizi sağlıyor” ifadelerini kullandı.
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