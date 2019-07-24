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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İpek YEZDANİ
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"ABD sınırlarına 2 bin kişi gelse olay oluyor ya 15 milyon gelseydi..."

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
"ABD sınırlarına 2 bin kişi gelse olay oluyor ya 15 milyon gelseydi..."

Eski ABD İçişleri Bakanı Ryan Zinke, Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için çabalarını överek, “Türkiye 80 milyon nüfusuyla 3.5 milyon mülteciyi ağırlıyor. Bu, ABD’de 15 milyon mültecinin olmasıyla aynı şey. Ancak bizde 2 bin kişilik mülteci konvoyu güney sınırımıza geldiğinde çok büyük olay oluyor. Düşünün, ya 15 milyon gelseydi ne olacaktı?” dedi.

2017’den 2019’daki istifasına kadar iki yıl boyunca ABD’de Trump yönetiminin İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ryan Zinke, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından İstanbul’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Ryan Zinke, toplantıda Hürriyet’in sorularını yanıtladı:

ABD sınırlarına 2 bin kişi gelse olay oluyor ya 15 milyon gelseydi...

Eski ABD İçişleri Bakanı Ryan ZINKE- İpek YEZDANİ

TÜRKİYE SON DERECE CÖMERT DAVRANDI

“Amerika’da Türkiye’nin yaptığı iyi şeyler konuşulmuyor. Bunların başında da mülteciler geliyor. 3.5 milyon mülteci çok fazla bir sayı, bir de üstüne üstlük burada doğan 750 bin çocuk var, bunun Türkiye üzerinde milyarlarca dolarlık yükü var. Türkiye’nin mültecilere gösterdiği sıcaklık ve cömertliğin, ABD’de daha çok anlatılması lazım. Türkiye 80 milyon nüfusuyla 3.5 milyon mülteciyi ağırlıyor, bu ABD’nin nüfusuna oranlandığında ABD’de 15 milyon mültecinin olmasıyla aynı şey. Ancak 2 bin kişilik mülteci konvoyu güney sınırımıza geldiğinde çok büyük olay oluyor, manşetlerden inmiyor. Düşünün, ya 15 milyon gelseydi ne olacaktı? Türkiye mültecilere karşı son derece cömert davrandı, mülteciler Türkiye’ye milyarlarca dolara mal oldu, bunun hakkının teslim edilmesi lazım.   

ÇOK ÖNEMLİ BİR NATO ÜLKESİ

Türkiye çok önemli bir Nato üyesidir ve bölgesel istikrar ve kalkınma için kilit noktadadır. Türkiye geliştiğinde bölge daha istikrarlı olur. Bu nedenle Türkiye’nin müreffeh ve güvende olması kesinlikle kritik bir öneme sahip. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok iyi ilişkileri var ve halihazırda da görüşüyorlar. Bu görüşmelerin bir yere varacağından eminim.

KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR

Başkan Trump, (S-400’ler konusunda) Türkiye’ye adaletsiz davranıldığını düşünüyor ve bunu da dile getirdi. Trump, çok şeffaf bir başkan. Türkiye’nin Rusya’dan S-400’leri (füze savunma sistemi) satın almasının, daha önceki ABD yönetiminin Türkiye’ye Patriot hava savunma sistemini satmayı reddetmesinin bir sonucu olduğunu söylemesi çok teşvik ediciydi. S-400’lerin alımı konusunda kesinlikle Türkiye’yi suçlamıyor çünkü bir önceki yönetim (Obama yönetimi), şu veya bu sebepten dolayı, Türkiye’ye istediği hava savunma sistemini satmakta başarısız oldu. Türkiye’nin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Ben işlerin yoluna gireceği konusunda umutluyum. Türkiye, bu tür konuların, iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini zedeleyemeyeceği kadar önemli bir ülke.

TÜRK ÖZEL KUVVETLERİYLE GÖREV YAPTIM

Ben Türkiye’nin açık bir savunucusuyum çünkü ben Bosna Savaşı sırasında orada ABD’nin Deniz, Hava ve Kara Kumandanı’ydım ve orada Türk özel kuvvetleriyle birlikte görev yaptım. Bu yüzden Türkiye’nin stratejik olarak ne kadar önemli olduğunun farkındayım.

 TRUMP TİCARETİN ARTTIRILMASINI İSTİYOR

Başkan Trump, Türkiye’yle ticaretin arttırılması gerektiğini düşünüyor ve ben de ona katılıyorum. Türkiye ve ABD’nin işbirliğiyle ilgili en önemli konular enerji ve siber tehditler. ABD’de inanılmaz miktarda doğalgazımız var ve Türkiye’nin de doğalgaza ihtiyacı var. ABD, Türkiye’nin bu enerji ihtiyacına cevap verebilir. Türkiye coğrafya olarak da enerji dağıtımı açısından çok önemli bir konuma sahip. Türkiye’nin gerekli altyapıyla enerji dağıtım merkezi olabilmesine yardımcı olmak bizim çok büyük bir arzumuz.”

NEDEN İSTİFA ETTİ

“Ben Başkan Trump’la birlikte çalışmayı çok seviyordum. Bence Trump’ın politikaları genel olarak (sorunların) tam üstüne basan politikalar. Ancak Washington D.C. çok öfkeli ve agresif bir yer, İçişleri Bakanlığı görevi de herhangi bir bireyden çok daha önemli bir görev. Trump benim istifa etmemi istemedi ancak ben gün geçtikçe bir bakanın olması gerektiği kadar etkili olamayacağımı düşünmeye başladım. Zor bir karar verdim ve istifa ettim, Washington D.C.’deki aksiyonu özlüyorum ama oradaki hasımlığı özlemiyorum!”

 

İpek YEZDANİ
İpek YEZDANİ
ipek.yezdani@hurriyet.com.tr
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