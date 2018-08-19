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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/DHA  
19.08.2018 - 22:15, Son Güncelleme:

ABD seçime malzeme peşinde

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ABD seçime malzeme peşinde
Çavuşoğlu, Dacic’e, 23 Ağustos’ta Avrupa liginde Sırbistan takımı Partizan ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş kulubünün formasını hediye etti.

Türkiye’nin ABD ile sorunların çözülmesi konusunda diplomasi yolunu tercih ettiğini ancak Washington’ın daha çok tehdit dilini seçtiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor” dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile Sırbistan’ın Antalya Fahri Konsolosluğu’nun resmi açılışını yaptıktan sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Burada ABD ile Türkiye arasındaki sorunlara değinen Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Sorunlar tehdit diliyle değil, Türkiye’nin ve ABD’nin taraf olduğu uluslararası hukuk ve sözleşmelerin yanı sıra iç hukuk ve kanunlar ışığında çözülebilir. Ben kendilerine de söyledim: ‘Siz bu sorunları çözmek istemiyorsunuz, kendi iç siyasi kaygılarınıza alet ediyorsunuz ve kendi seçimlerinizde bunu malzeme yapmak istiyorsunuz. Bunu seçime kadar uzatmak istiyorsunuz. Çünkü bu kadar yapıcı yaklaşım karşısında sergilenen tutumu izah etmek mümkün değil.’ Öyle görülüyor ki ABD bu sorunları çözmek istemiyor. Seçimlerde bu konuları malzeme yapmak istiyor. Ama bizim ABD halkıyla da bir problemimiz yok. ABD halkı da bu gerçekleri görmeye başladı. Bunun cevabını da ABD halkının vermesi lazım. Bizim değil.”

MENBİÇ’TE ORTAK DEVRİYE
Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasında mutabık kalınan ‘Menbiç yol haritası’na ilişkin de “Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor” dedi.

Menbiç yol haritasının öncelikle buradan PKK/YPG’nin çekilmesini, daha sonra da istikrara kavuşturulmasını öngördüğünü ve bu konularda Türkiye ve ABD’nin birlikte çalışıp karar vereceğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: “Bugüne kadar ayrı ayrı devriyeler gezildi. Bu süreçte de eğitim çalışmaları yapıldı. Ne için? Birlikte devriye gezilmesi ve daha sonra YPG’nin çekilmesi ve Münbiç’in (Menbiç) güvenliği konusunda ortak tedbirlerin alınması, bunlar yapılırken de yerel halkın hem Münbiç’in güvenliğini tesis edecek kişileri, hem de bu bölgeyi yönetecek kişileri belirlemesi konusunda da birlikte çalışılması. Mutabakat Münbiç’in ardından, Fırat’ın doğusundaki diğer bölgelere yönelik işletilecek. Şu ana kadar birkaç günlük takvimde gecikmeler olsa da süreç aksamadan ilerliyor. Şimdi ortak devriye dönemine geçiliyor.”

F-35 PROGRAMI DEVAM EDİYOR    
Çavuşoğlu, F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye teslimatının geçici olarak durdurulmasının ise fiiliyatta kısıtlama getirmediğini belirterek şu bilgileri verdi:

“Zaten biz F-35 konusunda bunun bir ortağıyız. Çok taraflı bir proje ve biz bu çok taraflı projenin ortağıyız. Türkiye’de de üretim yapılıyor. ‘Ben istedim olmadı’ veya ‘Türkiye çıksın’ gibi bir tarafın vazgeçebileceği bir süreç değil. Türkiye de durup dururken bir anda ‘Ben çıkacağım’ diyebilir ama bu o kadar kolay değil. Herkesin ortak olduğu bir proje, bu da devam edecek.”

TÜRKİYE’YE KARŞI KOALİSYONDA OLMAYIZ
SIRBİSTAN Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Çavuşoğlu’yla ortak basın toplantısında “Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır” mesajı verdi.

Dacic şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz Erdoğan’a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye’ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır. Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan’ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı. İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı. Seneye diplomatik ilişkilerin 140. yılını kutlayacağız. Biz bu dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Her iki ülkenin ortak çıkarlarını gözetiyoruz. Hem Türkiye’de yaşayan Balkan halkları hem de Sırbistan’daki Müslüman halkların çıkarları için çalışmaya devam edeceğiz.”

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