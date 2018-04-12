ABD-Rusya yorumu: Sokak kavgası

Başbakan Binali Yıldırım dün Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gebze Teknik Üniversitesi’nin, Gebze’deki üniversite yerleşkesinde ortaklaşa düzenlediği ‘Sanayi ve Teknoloji Zirvesi’nin açılışında ve WOW Hotel Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuştu.



Türkiye’nin Suriye’de terörü yok etmek için iki süper gücün arasına kılıç gibi girdiğini söyleyen Yıldırım, babaannesinin ‘Sel gider kum kalır’ sözünü sık sık kullandığını hatırlatarak, “Buraya uzaklardan gelen seldir. Kalacak olan biziz. Bölgenin kaderinden kendimizi soyutlayamayız. Bölgenin geleceğine karar veren ülke Türkiye olmalıdır. Türkiye’nin komşuları olmalıdır” dedi. Yıldırım, konuşmalarında özetle şunları söyledi:



REKABET ZAMANI DEĞİL

“Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM’nin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweet’ler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim ‘Benim daha iyi füzem var’. Yok öbürü diyor: ‘Benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.’ Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değil, bölgedeki yaralı sarma zamanıdır.”



TÜRKİYE ETKEN OLDU

“Türkiye edilgen ülke grubundan çıkmıştır. Sürece tabi olan değil, sonucu belirleyen ülke. Etken ülke. Bu milletimiz özgüvenini arttırıyor. Bu sayededir ki, üç terör örgütüyle yurtiçinde, yurtdışında aynı anda mücadele ettik. Terör belasını, gündemin aşağılarına doğru çektik. Bitti demiyorum. Bu mücadele devam edecek. O yıkılan evler hepsi yeniden yapıldı. O sokaklar yeniden yapıldı. Yeni bir Diyarbakır, yeni bir Sur inşa edildi. Yeni bir Şırnak inşa edildi. Muazzam bir dönüşüm yaşanıyor.”



