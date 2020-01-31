ABD planına MGK tepkisi... Bu bir ilhak planıdır

YILIN ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı’nda toplanan MGK, 4.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yapılan 7 maddelik açıklamada şunlar kaydedildi:

“Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurtiçinde ve yurtdışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur. Ülkemizin, özellikle Suriye’de etkin olan devletler ile varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığı bir kez daha vurgulanmıştır.

ATEŞKESE DESTEK

Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümeti’nin desteklenmeye devam edileceğinin altı çizilmiş, tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir. Türkiye’nin, Akdeniz’deki hak ve menfaatlerinin yanında, Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak, bu ülkede güven ve istikrarın hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda, her alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği belirtilmiştir.

KUDÜS’E YÖNELİK İŞGAL

ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs’e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir ‘ilhak planı’ olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir.

AFET ÇALIŞMALARI

Elazığ ve Malatya illerimizde 24 ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremi müteakip alınan tedbirler ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında kurula bilgi sunulmuş, bu bağlamda ülkemizin afete hazırlık çalışmaları yeniden değerlendirilmiştir.”