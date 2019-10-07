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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sevil ERKUŞ - ANKARA
07.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD 'like'ını geri aldı!

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ABD 'like'ını geri aldı!

ABD Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından, FETÖ firarisinin ‘Bahçeli’siz siyaset’ tweet’ine yapılan ‘like’ skandala yol açtı. Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin mesajı ‘beğenen’ Büyükelçilik “Yanlışlıkla oldu” dedi. Ancak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılarak izahat istendi. Ardından ABD Büyükelçiliği’nden ikinci özür geldi.

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında firari durumda olan Ergun Babahan, Twitter hesabından, “Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı” diye yazdı. ABD Elçiliği’nin önceki gün bu tweet’i beğenmesi üzerine önce sosyal medyadan büyük tepki geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, tepkiler üzerine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Bugün büyükelçiliğimizin Twitter hesabından ilgisiz bir mesaj yanlışlıkla beğenilmiştir. Bu hatadan ve yaratmış olabileceği kafa karışıklığından dolayı özür diliyoruz.”

MHP’Lİ YALÇIN: DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ

Tepkilerin büyümesi üzerine ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzârı Jeffrey M. Hovenier, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Büyükelçi David Satterfield şehir dışında olduğundan, maslahatgüzârın çağrılarak beğeni hakkında ‘açık izahatta’ bulunulması istendiğini belirtti. Maslahatgüzâr ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal görüştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da Twitter hesabından özetle şu paylaşımı yaptı: “FETÖ’cü hain Ergün Babahan, ‘Türkiye halkları Bahçeli’siz bir siyaset dönemine hazır olmalı’ diye tweet atmış, ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği de Twitter sayfasından beğenide bulunmuş. Kim kimin arkasında, biz zaten biliyoruz. Bilumum FETÖ militanları ve onlara destek veren cümle Amerikan yönetimi, avucunuzu yalarsınız! MHP Lideri Devlet Bahçeli’siz bir siyaset hayali kuruyorsunuz ya, daha çok beklersiniz! MHP Lideri Devlet Bahçeli sağlığına kavuşmuştur; önümüzdeki hafta partimizin başında olacaktır. Onun fevtini ve mevtini bekleyen siyasi mevtalarla emperyalist ağababaları, hayal kırıklığına uğrayacaksınız!”

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da Amerikan Büyükelçiliği’ne sert tepki gösterdi. “Babahan ve ağababalarının söz konusu söylemlerine ve bu amaçla giriştikleri ‘MHP’ye darbe’ teşebbüslerine de alışık ve hazırlıklı olduklarını” vurgulayan Büyükataman, şunları kaydetti: “Bu ‘vatansız’ firarinin yaptığı paylaşımın ABD’nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından beğenilmesi, ederi 1 dolar olan meczubun sözlerinden daha vahimdir ve ABD destekli yeni bir operasyonun da başladığının delilidir. Büyükelçilik bu hamlesiyle Türkiye düşmanlarını cesaretlendirme, FETÖ’cü hainleri sahaya sürme gayesindedir. Bu alçakça girişim ABD’nin haddine olmadığı gibi, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren ABD, bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olacağını da iyi bilmelidir.”
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da “Türk devleti bu büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etmelidir. Eğer ABD kendiliğinden büyükelçisini çekerse amenna. Yoksa kovulmalıdır. İşledikleri suçların hesabı da bir bir sorulmalıdır” dedi.

İKİNCİ ÖZÜR: İÇERİĞİNİ ONAYLAMIYORUZ

ABD Maslahatgüzarı’nın, Dışişleri Bakanlığı’na çağırılıp izahat istenmesinin ardından, büyükelçilik akşam saatlerinde ikinci bir özür açıklaması yaptı. İkinci açıklamada ise “Twitter hesabımızda gerçekleşen hatadan dolayı özür dileriz. Ergun Babahan ile bir ilişiğimiz olmadığı gibi, attığı tweetin içeriğini de onaylamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Söz konusu hatadan üzüntü duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

DAHA NET AÇIKLAMA TALEP EDİLDİ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti’nin 29’uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda, ABD’yle yaşanan krize ilişkin soru üzerine, “Açıklama yaptılar ama bu açıklama net değil. Büyükelçi Adana’da olduğu için maslahatgüzârı arkadaşlarımız çağırdı. Maslahatgüzârla görüşme yapıldı. Hem gerekli tepki gösterildi hem de daha net açıklama talep edildi” diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede maslahatgüzârın “Yanlışlıkla oldu” dediğini belirterek, “Daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik. Onlar açıklama yapacaklar” dedi. Daha sonra ABD’den ikinci açıklamayla yeniden özür dilendi.

AK PARTİ: ŞİDDETLE KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’yle ‘like krizi’ne ilişkin dün Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“ABD Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabının, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli’nin sağlığına ilişkin insani açıdan kabul edilemez, diplomatik teamüllere tamamen aykırı ‘beğeni’sini şiddetle kınıyoruz. Bu hadise, bir yandan Büyükelçiliğin Türkiye gerçekliğine hangi ‘ilgisiz’ ve ‘yanlış’ kişileri takip ederek yabancılaştığını, diğer yönüyle nasıl bir istihdam politikası izlediklerini göstermesi bakımından ibretliktir. Konu kuru bir özürle geçiştirilecek bir konu değildir. İnsani açıdan kabul edilemez olduğu gibi içişlerimize çirkin bir müdahale çabasıdır. Büyükelçilikte istihdam edilen bazı kişilerin iki ülke ilişkilerine zarar vermek için özel bir gayret içinde olduğunu göstermektedir. Kafa karışıklığının ötesinde bir durum vardır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ve ABD Büyükelçiliği’nin konuyu ciddi şekilde soruşturmasını ve gereğini yapmasını bekliyoruz.”

ALTUN: FREUDYEN DİL SÜRÇMESİ Mİ?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan dün şöyle dedi: “Freudyen dil sürçmesi mi? ABD Elçiliği Türkiye’nin iç meselelerine karışamaz. @StateDept bu olayı araştırmalı ve sorumluları disipline etmelidir. ABD Büyükelçiliği, Bahçeli’nin ‘sonunun yakın olduğunu’ iddia eden FETÖ bağlantılı kişinin paylaşımını ‘beğeniyor’.”

CHP: BAHÇELİ’YE SAYGISIZLIK TÜRKİYE’YE SAYGISIZLIKTIR

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “ABD’nin 15 Temmuz ile ilgili tutumu ve devamında FETÖ’nün başını hâlâ daha himaye ediyor olmasının ikili ilişkilere ciddi zararlar verdiği bir süreçte, böyle bir şeyin yapılmaması lazım. Twitter’den özür dilenecek bir konu değil. Amerika’nın Türkiye Büyükelçiliği hesabı böyle hataların yapılmasına müsait olmaması gerekiyor. Bu konuda etkili ve herkesi tatmin edecek bir özrün yetkili makamlarca, belki Büyükelçi’nin kendi ağzından duyulmaya ihtiyacı var. Sayın Bahçeli’ye yapılmış saygısızlık, Meclis’e ve Türkiye’ye yapılmıştır” dedi. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da Twitter adresinden yaptığı açıklamada, “ABD Ankara Büyükelçiliği’nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili paylaşımını, kesinlikle doğru bulmuyoruz. Başka bir ülkenin iç işlerimize karışmasını kabul edemeyiz. Bu konuda ABD Büyükelçiliği ayrıntılı ve net bir açıklama yapmalıdır” mesajını paylaştı.

 

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