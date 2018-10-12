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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.10.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

ABD Konsolosluk çalışanının tahliye talebine ret

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ABD Konsolosluk çalışanının tahliye talebine ret

MARDİN 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay’ın tahliye talebi reddedildi.


Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında başlattığı soruşturmadan sonra açılan dava kapsamında tutuklu yargılanan ABD’nin Adana Konsolosluğu’nda politik işler danışmanı ve tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay ile tutuksuz avukat Hüseyin Cangir’in yargılanmasına bugün devam edildi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Hamza Uluçay, suçsuz olduğunu, hakkında istenen bütün bilgi ve belgelerin kendi lehinde olmasına rağmen halen tutuklu olduğunu söyledi. Uluçay, "Dosyaya konulan HTS kayıtlarına göre sanki ben sürekli PKK ve FETÖ üyeleri ile telefon ile görüşmüşüm gibi bir algı yaratılıyor. Gelen evrakta benim eski tercüman olduğum yazılıyor. Bu doğru değil, ben halen resmi olarak ABD Adana Konsolosluğundaki görevim devam ediyor. Ben suçsuzum tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Avukatların savunmasından sonra duruşmaya ara veren Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Uluçay’ın tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı erteledi.

KONSOLOSLUK ÇIKIŞINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 23 Şubat 2017 tarihinde Hamza Uluçay’ın evine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde bulunamaması nedeniyle görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı. Sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine tutuklanmıştı.

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