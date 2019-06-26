ABD konsolosluk çalışanının ev hapsi kaldırıldı
FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Nazmi Mete Cantürk’ün ev hapsi ilk duruşmada kaldırıldı. Cantürk’ün aynı suçtan yargılanan eşinin ve kızının adli kontrol uygulamalarının da kaldırılmasına hükmedildi.
ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda güvenlik biriminde çalışan Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk’le birlikte FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla dün hâkim karşısına çıktılar. İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve eski İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ile konsolosluk yetkilileri de takip etti. Duruşmayı, yabancı basın mensupları da izledi. ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçlamasını kabul etmeyen Nazmi Mete Cantürk ifadesinde şunları söyledi: “1988’de konsoloslukta resepsiyonist olarak çalışmaya başladım. Resepsiyonist bölümü güvenlik bölümüne ait bir alt birimdir. 1990’dan itibaren ABD Konsolosluğu’nda bölge güvenlik ofisinde araştırma elemanı olarak görev yapmaya başladım. Amerikan birimleri Türk birimleri ile bağlantı kurmamı isterse onları arardım. Türkiye ziyaretleri sebebiyle kendilerine görev verilen emniyet mensupları ile toplantı yapıp güvenliği sağlama planları yapıyordum. Görevim gereği birçok devlet kurum personeliyle özel şirket görevlilerine güvenlikle ilgili sunum yaptım. Polis evleri ve emniyet müdürlükleri gibi yerlerde bu sunumları yapardık.
‘TOPUZ İLE KAVGA ETMİŞTİK’
İddianamede Metin Topuz (ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı, casusluk iddiasıyla yargılanıyor), aleyhime beyanda bulunmuştur. Metin Topuz ile seneler önce işyerinde bir kavga yaşamıştık. Bundan sonra hiç kendisi ile görüşmedim. Dolayısıyla benim hangi gazeteyi okuduğumu, dini görüşümü bilemez. Görevim gereği sadece müdürümün talimatı ile görüşmem gereken makamlarla görüştüm. Bu kişiler devlet tarafından atanmış kamu görevlileridir.” Nazmi Mete Cantürk’ün eşi emekli kimya mühendisi Sevim Cantürk ve doktor kızı Kevser İrem Cantürk de FETÖ suçlamasını reddetti.
HAFTADA BİR İMZA
Nazmi Mete Cantürk hakkındaki ev hapsini kaldıran mahkeme heyeti, haftada bir gün imza adli kontrolü uygulanmasına ve yurtdışına çıkış yasağının devamına karar verdi. Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk hakkındaki imza adli kontrolünü kaldıran mahkeme heyeti, yurtdışına çıkış yasaklarının devamına hükmetti. Mahkeme, ‘casusluk’ suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un tanık olarak dinlenilmesine ve üç sanığın Bank Asya’daki hesap hareketlerine ilişkin MASAK’a yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle