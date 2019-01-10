‘ABD kararlılığımızı gördü çekilme kararı aldı’
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’nin kararlılığını gördüğü için Suriye’den çekilme kararı aldığını söyledi.
Meclis Dışişleri Komisyonu’nda sunum yapan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: “YPG, Kürtler dâhil kendi ideolojisine katılmayan herkese zulmediyor. Bu terör örgütünün temizlenmesi herkes için önemli. Tabii, ABD oraya bir operasyon yapmamızı istemez ama bizim kararlığımızı da gördü, ondan dolayı çekilme kararı aldı. Rusya da YPG’nin gerçek yüzünü gördü ve son çağrısında da biliyorsunuz YPG’nin mutlaka silah bırakması gerektiğini söylüyor. Esasen, çekilmekte ABD’nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor.
REJİM DE YPG’DEN RAHATSIZ
YPG ve PKK’nın Suriye topraklarında güçlenerek ülkemize tehdit oluşturmasının önüne geçmek için tedbirlerimizi aldık, nasıl Afrin’de attıysak, nasıl Fırat Kalkanı’yla yine Fırat Nehri’nin batısında, Cerablus bölgesinde ve El Bab’a kadar adımlarımızı attıysak Fırat’ın doğusunda da bu adımları atmaktan çekinmeyeceğiz. Tabii, rejimle doğrudan bir temasımız olmadığı için zaten İran ve Rusya aracılığıyla mesajlarımız da geliyor, gidiyor ama YPG’yle, PKK’yla her ne kadar bazı alanlarda stratejik görüşmeler yapsa da anlaşamadılar sonuçta, rejimin de YPG’den rahatsız olduğunu görüyoruz.”
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