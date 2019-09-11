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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ABD ile ticarette 12 sektöre öncelik

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ABD ile ticarette 12 sektöre öncelik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin arttırılmasında öncelikli sektörler olarak belirlediklerini açıkladı.

ABD bir yanda Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde dururken, Ticaret Bakanı Ross ise beş günlük ziyaretinde iki ülke ticaretinin arttırılmasına yönelik bir dizi görüşme yaptı. Ross ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantının ardından yaptıkları basın açıklamasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine ilişkin atılacak adımları ve yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını anlattı. Pekcan, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

ÇİN KRİZİ FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

“Tüm sektörler çok önemli ancak ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmaların da teyit ettiği bazı alanları öncelikli sektörler olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin arttırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik. Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık.”

ABD ile Çin arasında yaşanan sorunun Türkiye ve ABD açısında önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettiklerini de anlatan Pekcan, “Türkiye’deki bazı sektörlerin kapasitesini hızla arttırarak ABD’ye ürün tedarik etmeye hazır olduklarını ilettik” dedi.

ABD Ticaret Bakanı Ross ise 50 trilyon dolarlık ABD ticareti içinde 50 milyar dolarlık rakamın çok da büyük olmadığını belirtirken, ABD için mütekabiliyetin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’deki 5 günlük ziyaretinde ABD’li 43, Türk 52 firmayla görüştüğünü belirten Ross en kısa zamanda somut olarak hangi adımların atılabileceğine odaklandıklarını söyledi. Ross, Erdoğan ile Trump’ın 25 Eylül’de katılacakları BM toplantıları sırasında iki ülkenin atacağı bu adımların duyurulmasının planlandığını belirtti.

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