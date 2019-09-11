ABD ile ticarette 12 sektöre öncelik

ABD bir yanda Türkiye’ye yönelik ekonomik yaptırımlar üzerinde dururken, Ticaret Bakanı Ross ise beş günlük ziyaretinde iki ülke ticaretinin arttırılmasına yönelik bir dizi görüşme yaptı. Ross ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantının ardından yaptıkları basın açıklamasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefine ilişkin atılacak adımları ve yol haritasını belirlemeye çalıştıklarını anlattı. Pekcan, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

ÇİN KRİZİ FIRSATA ÇEVRİLEBİLİR

“Tüm sektörler çok önemli ancak ABD tarafının özellikle üzerinde durduğu ve yapılan çalışmaların da teyit ettiği bazı alanları öncelikli sektörler olarak belirledik. Bu kapsamda tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini ikili ticaret hacminin arttırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirledik. Ayrıca başta çelik olmak üzere bizim için büyük önem arz eden sektörlerimizin karşılaştığı problemleri de kendilerine ilettik ve önerilerimizi de kendileriyle paylaştık.”

ABD ile Çin arasında yaşanan sorunun Türkiye ve ABD açısında önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettiklerini de anlatan Pekcan, “Türkiye’deki bazı sektörlerin kapasitesini hızla arttırarak ABD’ye ürün tedarik etmeye hazır olduklarını ilettik” dedi.

ABD Ticaret Bakanı Ross ise 50 trilyon dolarlık ABD ticareti içinde 50 milyar dolarlık rakamın çok da büyük olmadığını belirtirken, ABD için mütekabiliyetin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’deki 5 günlük ziyaretinde ABD’li 43, Türk 52 firmayla görüştüğünü belirten Ross en kısa zamanda somut olarak hangi adımların atılabileceğine odaklandıklarını söyledi. Ross, Erdoğan ile Trump’ın 25 Eylül’de katılacakları BM toplantıları sırasında iki ülkenin atacağı bu adımların duyurulmasının planlandığını belirtti.