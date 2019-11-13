ABD ile sil baştan beklentisi
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında bugün Beyaz Saray’da gerçekleştirilecek olan görüşme iki ülke için de büyük önem taşıyor.
ABD açısından öncelikli beklenti Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemini rafa kaldırması. Trump yönetiminin Türkiye’ye yeni bir Patriot savunma sistemi paketi satma önerisinde bulunması bekleniyor. Türkiye açısından masadaki en önemli dosya, Suriye’nin kuzeyinin terörden tamamen arındırılması ve son dönemde ABD Kongresi’nde yükselen Türkiye karşıtlığı ve yaptırım tehditlerinin sona erdirilmesi. Trump’ın davetiyle Washington’a çalışma ziyaretine giden Erdoğan, ABD’den Suriye mutabakatındaki şartların yerine getirilmesini de isteyecek.
BEYAZ SARAY’DA BASIN TOPLANTISI
Beyaz Saray’da TSİ 20.30’da başlayacak Erdoğan-Trump ikili zirvesinden sonra heyetlerarası çalışma yemeği gerçekleştirilecek. Suriye başta olmak üzere, bölgesel ve küresel sorunlar, terörizmle mücadelede, işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesi için atılabilecek somut adımlar üzerinde durulacak. İki lider TSİ 23.00’te Beyaz Saray’da birlikte basın toplantısı düzenleyecekler. Toplantının ardından Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret edecek olan Erdoğan, ardından yurda dönecek. ◊ Razi CANİKLİGİL / WASHINGTON
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