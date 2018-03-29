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    ABD ile Patriot pazarlığı başlıyor

    Sevil ERKUŞ/ANKARA
    29.03.2018 - 21:05 | Son Güncelleme:

    Ankara ile Washington arasında diplomatik görüşmeler ivme kazanırken, ABD’den Türkiye’ye Patriot füze savunma sistemi satışını görüşmek üzere bir heyet geldi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi ve Askeri İlişkilerden Sorumlu Kıdemli Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Tina Kaidanow ile bugün Ankara’da yapılacak görüşmelerde Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkililerinin yanı sıra Türkiye’deki öne çıkan savunma şirketlerinin temsilcileri ABD’li muhataplarıyla bir araya gelecek.

    S-400’DEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYOR

    ABD ve diğer NATO ülkeleri, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 sistemlerine ilişkin endişelerini sık sık vurgularken, ABD Kongresi geçen yıl bazı Rus firmalarına yaptırım uygulama kararı alarak Türkiye’nin satın alacağı savunma sistemleri nedeniyle yaptırıma maruz kalmasının önünü açmıştı. Ankara, S-400’ler için satış anlaşması Kongre kararından önce yapıldığı için yaptırım uygulanmaması gerektiği görüşünü savunuyor.

    TRUMP’LA GÖRÜŞMEDE KONUŞULDU

    Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, konunun ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmede gündeme geldiğini belirterek şöyle demişti: “Sayın Trump, Cumhurbaşkanımıza, ‘Biz size Patriot verebiliriz’ deyince, Sayın Cumhurbaşkanımız da ‘Biz de hava savunma sistemimizi çeşitlendirebiliriz. Amerika’dan Patriot sistemini alabiliriz’ diye bir görüşme oldu.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Washington , gündem
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