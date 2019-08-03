"ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"
GeriGündem "ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sevil ERKUŞ - ANKARA
03.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

"ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’den bir askeri heyetin yarın güvenli bölgeyle ilgili görüşmeler yapmak için Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Ancak görüşmelerin ‘ilanihaye’ sürmeyeceğini vurgulayan Sözcü Aksoy, “Suriye’de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağız” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye ziyaretinde güvenli bölgeye ilişkin getirdiği önerilerin Ankara tarafından kabul edilmediğini belirten Aksoy, dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

TEKLİFLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİ

“Güvenli bölge konusunda bize daha önceki iletilen teklifler kabul edilebilir bir düzeyde değildi. Yeni teklifleri değerlendireceğiz ama bunun bir oyalama süreci haline gelmesini istemiyoruz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak durumunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD’li muhataplarımıza iletiyoruz. ABD tarafının teklifleri meşru güvenlik endişelerimizi karşılamaya yetmiyor. Münbiç’te (Menbiç) olduğu gibi bir oyalama süreci içine girilmesini kabul edemeyiz. Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. Görüşmeler ilanihaye sürecek değil. Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. Biz müttefiklerimizin teröristlerle işbirliği yapmasını istemiyoruz.

F-35’İN DIŞINA İTİLİRSEK

Biz F-35 programının bir parçasıyız. Baştan itibaren bu programa girdik, ortak üyesiyiz, taahhütlerimizi yerine getirdik. Bir müşterisi değiliz, sahibiyiz. Ortada hiçbir haklı gerekçe yokken, hukuki bir zemin yokken bunun dışına itilmeye çalışıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız.

Avrupa Birliği (AB) ile sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. AB, son dönemde ilişkilerimizi Kıbrıs sorununa indirgemiş vaziyette. Birlik dayanışması kisvesi altında Rum-Yunan ikilisinin aşırı taleplerini ülkemize empoze etmeye çalışıyorlar. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB’nin yeni lider kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni AB liderliğinin Türkiye-AB ilişkileri konusunda daha vizyoner bir tutum takınmalarını bekliyoruz. İkili ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı çerçevesinde yürütmeyi arzuluyoruz.”

SUUDİ GÜMRÜĞÜNDE BEKLEYEN TIR’LAR

“(Suudi Arabistan’da Türk TIR’larının bekletilmesi) Suudi Arabistan’a son dönemde giden TIR’larda ve konteynerlerde artan şekilde bazı problemler yaşanıyor. Gümrükte bekleyen 300 TIR’ın 100 tanesi yaş sebze, meyve taşıyanlar, bunlar kademeli şekilde serbest bırakıldı. Konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, ihracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bir de tabii bu uygulamanın sadece Türkiye’ye yönelik olmadığı ümidini de taşıyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 5 kişi hayatını kaybetti
Şiddetli rüzgar minibüsü devirdi! Yaralılar var...
Bakan Soylu: 8 bin FETÖ’cü Edirne’den Avrupa’ya kaçtı
Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı