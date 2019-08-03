"ABD ile anlaşamazsak güvenli bölgeyi kendimiz kurarız"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD’den bir askeri heyetin yarın güvenli bölgeyle ilgili görüşmeler yapmak için Türkiye’ye geleceğini açıkladı. Ancak görüşmelerin ‘ilanihaye’ sürmeyeceğini vurgulayan Sözcü Aksoy, “Suriye’de ABD ile anlaşma sağlanamaması halinde güvenli bölgeyi tek başına oluşturmak zorunda kalacağız” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin Türkiye ziyaretinde güvenli bölgeye ilişkin getirdiği önerilerin Ankara tarafından kabul edilmediğini belirten Aksoy, dün düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:
TEKLİFLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİ
“Güvenli bölge konusunda bize daha önceki iletilen teklifler kabul edilebilir bir düzeyde değildi. Yeni teklifleri değerlendireceğiz ama bunun bir oyalama süreci haline gelmesini istemiyoruz. ABD ile ortak bir noktada buluşulamaması halinde güvenli bölgeyi tek başımıza oluşturmak durumunda kalacağız. Bunu her düzeyde ABD’li muhataplarımıza iletiyoruz. ABD tarafının teklifleri meşru güvenlik endişelerimizi karşılamaya yetmiyor. Münbiç’te (Menbiç) olduğu gibi bir oyalama süreci içine girilmesini kabul edemeyiz. Bu sürecin oyalamaya dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Beklentilerimizin karşılanmaması halinde ulusal güvenliğimizi sağlamak üzere her türlü önlemi alabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahibiz. Görüşmeler ilanihaye sürecek değil. Beklentilerimizin karşılanmadığını anladığımız halde güvenli bölge konusunda gerekli adımları atacağız. Biz müttefiklerimizin teröristlerle işbirliği yapmasını istemiyoruz.
F-35’İN DIŞINA İTİLİRSEK
Biz F-35 programının bir parçasıyız. Baştan itibaren bu programa girdik, ortak üyesiyiz, taahhütlerimizi yerine getirdik. Bir müşterisi değiliz, sahibiyiz. Ortada hiçbir haklı gerekçe yokken, hukuki bir zemin yokken bunun dışına itilmeye çalışıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu sürecin dışına itilirsek başka yolları denemek zorunda kalacağız.
Avrupa Birliği (AB) ile sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. AB, son dönemde ilişkilerimizi Kıbrıs sorununa indirgemiş vaziyette. Birlik dayanışması kisvesi altında Rum-Yunan ikilisinin aşırı taleplerini ülkemize empoze etmeye çalışıyorlar. Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından AB’nin yeni lider kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni AB liderliğinin Türkiye-AB ilişkileri konusunda daha vizyoner bir tutum takınmalarını bekliyoruz. İkili ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışı çerçevesinde yürütmeyi arzuluyoruz.”
SUUDİ GÜMRÜĞÜNDE BEKLEYEN TIR’LAR
“(Suudi Arabistan’da Türk TIR’larının bekletilmesi) Suudi Arabistan’a son dönemde giden TIR’larda ve konteynerlerde artan şekilde bazı problemler yaşanıyor. Gümrükte bekleyen 300 TIR’ın 100 tanesi yaş sebze, meyve taşıyanlar, bunlar kademeli şekilde serbest bırakıldı. Konuyu takip etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın, ihracatçılarımızın mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyoruz. Bir de tabii bu uygulamanın sadece Türkiye’ye yönelik olmadığı ümidini de taşıyoruz.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle