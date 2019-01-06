ABD heyeti FETÖ’nün karaparası peşinde

KONUŞULMAMASI HASSASİYETİ İLETİLDİ

“FETÖ’nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli. Karşı taraf da bu konunun kamuoyunda çok konuşulmaması konusunda hassasiyetlerini illetti. Verimli ve arzu edilir sonucu almak bizim için önemli. Onlar da bu konunun Türkiye’de ne kadar önemli olduğunu anladıklarını söylüyorlar. Bu hassasiyeti size ifade ediyorum.

‘YENİ DELİLLERLE İMAJLARINI VERDİK’

New York Bölge Savcılığı’nda bir soruşturma açılıyor, bu soruşturma çerçevesinde Türkiye’den bazı bilgiler istendi. Biz de bunu kabul ettik. ABD’ye sunduğumuz delil olarak hem isim hem içerik, birebir dinleme-görme isteklerini görünce isabetli bir talep olduğunu gördük. Yeni delillerle imajlarını verdik.

Hem New York hem Washington’dan 2 savcı geldi. Kâğıt üzerinde gönderdiğimiz delillerden öte gözleriyle görüp sorular sordular ilgililere. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Soruşturma bizimki gibi terör örgütünden değil. Orada bireyler üzerinden karapara ya da illegal yollar boyutuyla gidiyor.

‘SAVCININ GELİP SORULAR SORMASI DEĞERLİ BİR DURUM’

Burada söyleyeceğim her şey önemli. Bazı lobileri harekete geçirir. Türkiye’nin bu konuda adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemli bir süreçti ve buna ABD’li heyet tanık oldu. Türkiye’ye büyük bir saldırı oldu, bununla ilgili özgüven içinde ‘Gelin, hangi sorunuz varsa cevaplayalım’ anlamında önemli.

Soruşturma devam ettiği, onların da kendi boyutuyla gizli olduğu için açıklanan bir durum yok. Bunlar dava açılırsa alenileşirse görülür. Şu anda çok sıcak. Türkiye’den ayrılacaklar. Bizim de atacağımız adımlar, yapacağımız süreçler var. Bir savcısının gelip sorular sorması, 12 saat adliyede kalması değerli bir durum. Ama çok ihtiyatlı da olmak istiyorum. Şu ana kadar hiçbir olumlu adım olmadı çünkü bizim adımlarımıza rağmen. Şu an elimizden gelen desteği verip ABD’nin de görmesi önemli. Elimiz çok güçlü, sözleşme gereği iade etme zorunluluğu var. Bunu bekliyoruz.

FETÖ KRİPTO BİR ÖRGÜT TEMİZLENDİ DİYEMEYİZ

FETÖ çok kripto bir örgüt. Davayı, kira davasını kaybeden bile bu FETÖ’cü diye geliyor. Emin olmak için tüm belgeler bilgiler değerlendiriliyor. Nokta koyduk, ‘tamamen temizlendi’ diye de hiçbir kurum için diyemeyiz.

İADE SÜRECİ FARKLI

“Soruşturma farklı, Fetullah Gülen’in iade süreci farklı. ABD’nin kabul edeceği, yargı makamlarının varacağı kanaatler o süreci de olumlu etkileyecektir.

(Kemal Batmaz’ı kendi soruşturmaları çerçevesinde de mi dinlediler?) Soruşturmanın adı, amacına bakıldığında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Soruşturmayı bakalım nasıl isimlendirecekler? İade ile ilgili gerekçelerimiz ve soruşturma farklı. İade işlerinin siyasi boyutu da oluyor maalesef. Biz hukuki bakıyoruz. İade edilmesini bekliyoruz. Onlar kendi soruşturmaları için geldi, biz de kendi davamızı koyuyoruz.”

BENİM DE ÖĞRETMENİM ÖLDÜRÜLDÜ

“Önümüzdeki yıl hukukçu olacak bir öğrenci, çok genç arkadaşımıza asla tasvip edilmeyecek bir harekette bulunuyor. Üniversitelerin de yapacakları var. Benim de benzer bir örneğim var. Ortaokulda çocukluğumda, okul çıkışı bir öğrenci öğretmenimizi öldürdü. Hep beraber bu sorunları değerlendirmemiz lazım, çözmemiz lazım.”

AF DEĞİL AMA...

“MHP’nin teklifi ile ilgili Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa. Bazısı çok yatıyor, bazısı yatmıyor mu? Şu anda arkadaşlar bununla ilgili çalışıyor. Bir af değil ama bir fotoğraf. İnfaz sistemi hassas bir konu. Yakın zamanda muhtemelen tüm siyasi partilerle başta MHP ile de oturulur, bunlar masaya konabilir.

Amaç suçun önlenmesini sağlamak. Af anlamında mağdurlar var. Toplumun ihtiyaçlarına göre. Ne kadar suçluyu kapsayacağını söylemek için erken. Birkaç aya daha sağlıklı bir şekilde siyasi partilerin kafa yoracağı bir çalışma yapıyoruz. Hassas bir çalışma. Takvimle ilgili bir şey henüz çıkmadı.”

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