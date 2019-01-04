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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - Oya ARMUTÇU / ANKARA
04.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

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ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi

FBI’ın sürdürdüğü FETÖ soruşturması ve Fetullah Gülen’in iadesine yönelik dosya hakkında bilgi almak ve bilgi vermek üzere Türkiye’ye gelen ABD heyeti kritik temaslarda bulundu. Heyet, Şapka ve Kuzgun kod adlı gizli tanıklar ile FETÖ’nin sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın sorgularında gözlemci sıfatıyla hazır bulundu. ABD heyetinde, adli yardım anlaşması kapsamında bir savcı ve FBI yetkilileri de vardı.

Heyet burada FETÖ ve darbe soruşturmaları konusunda bilgilendirildi. Daha sonra Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan şüphelilerin yargılandığı davada iki gizli tanığın SEGBİS sistemi ile sorguları Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç ve terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından yapıldı. Sorgu esnasında ABD heyeti de salonda gözlemci sıfatıyla yer aldı.

BATMAZ HEYETİN ÖNÜNDE

Sorgu sırasında, polisler salondan çıkarıldı. İki ismin ifadesinin ardından, FETÖ’nün sivil imamlarından olan ve Adil Öksüz ile ABD’ye giderek darbe talimatı aldığı iddia edilen Kemal Batmaz’ın ifadesi alındı. Gülen’in iade dosyasına gönderilen Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait telefonların imajları heyet nezaretinde siber polisleri tarafından yeniden alındı. İmaj, heyetle de paylaşıldı.

Türkiye ile ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması var. Bu kapsamda, Gülen için ABD’ye 7 iade talebi gönderildi. Taleplerin 4’ü Gülen’in darbe girişimi öncesi faaliyetleri, 3’ü sonrasını kapsıyor.

ABD heyeti bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.

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