ABD heyeti FETÖ’cülerin davasını izledi
FBI’ın sürdürdüğü FETÖ soruşturması ve Fetullah Gülen’in iadesine yönelik dosya hakkında bilgi almak ve bilgi vermek üzere Türkiye’ye gelen ABD heyeti kritik temaslarda bulundu. Heyet, Şapka ve Kuzgun kod adlı gizli tanıklar ile FETÖ’nin sivil imamlarından Kemal Batmaz’ın sorgularında gözlemci sıfatıyla hazır bulundu. ABD heyetinde, adli yardım anlaşması kapsamında bir savcı ve FBI yetkilileri de vardı.
Heyet burada FETÖ ve darbe soruşturmaları konusunda bilgilendirildi. Daha sonra Akıncı Hava Üssü’ndeki darbe faaliyetine katılan şüphelilerin yargılandığı davada iki gizli tanığın SEGBİS sistemi ile sorguları Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ramazan Dinç ve terör savcılarından Ali Alper Saylan tarafından yapıldı. Sorgu esnasında ABD heyeti de salonda gözlemci sıfatıyla yer aldı.
BATMAZ HEYETİN ÖNÜNDE
Sorgu sırasında, polisler salondan çıkarıldı. İki ismin ifadesinin ardından, FETÖ’nün sivil imamlarından olan ve Adil Öksüz ile ABD’ye giderek darbe talimatı aldığı iddia edilen Kemal Batmaz’ın ifadesi alındı. Gülen’in iade dosyasına gönderilen Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek’e ait telefonların imajları heyet nezaretinde siber polisleri tarafından yeniden alındı. İmaj, heyetle de paylaşıldı.
Türkiye ile ABD arasında suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adli yardımlaşma anlaşması var. Bu kapsamda, Gülen için ABD’ye 7 iade talebi gönderildi. Taleplerin 4’ü Gülen’in darbe girişimi öncesi faaliyetleri, 3’ü sonrasını kapsıyor.
ABD heyeti bugün Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşecek.
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