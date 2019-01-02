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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

ABD heyeti Ankara'ya geliyor! İçlerinde FBI yetkilileri de var...

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül geçtiğimiz günlerde ABD'den bir heyetin Türkiye'ye geleceğini duyurmuştu. Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu o heyet, Ankara'ya geliyor. Görüşmelerin ana gündem maddesi FETÖ. CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, ABD'den gelen heyette kimlerin olacağı ve görüşülecek konular hakkında detayları aktardı.

İşte Dicle Canova'nın kulis bilgileri,

Aslında görüşmelerin 3 Ocak itibarıyla başlaması yönünde bir beklenti vardı. Edindiğim bilgilere göre heyetin bugün akşam saatlerine doğru Türkiye'de olması bekleniyor. Bu heyette daha önce Adalet Bakanı da açıklamıştı, savcılar dahil bazı yetkililer olması bekleniyor. O yetkililer arasında FBI'dan isimlerin de bulunacağı yönünde bilgiler var. Bu önemli, neden? Çünkü FBI'ın başlattığı bir soruşturma vardı. Charter okullar üzerinden. En son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 15 eyalette devam ettiği bilgisini vermişti ve önemsediğinin de altını çizmişti. New Jersey'de bir FETÖ imamının tutuklandığı yönünde bir bilgiye de sahip olunduğunun bilgisini vermişti. Nedir bu charter okulları üzerinden gerçekleştirilen soruşturma? İnsan kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik gibi suçlamalar söz konusu.

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

Adalet Bakanı bu görüşmelerde o konunun da gündeme geleceğini belirtti. Bakan konuyla ilgili, "Hukuk devletinin görevi bu terör elebaşının iadesidir. Bu konula ilgili önemli bir gelişme elde etmeyi ümit ediyoruz" mesajını vermişti. Arjantin'de de Donald Trump, Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede "Konu üzerinde çalışıyoruz" mesajını vermişti. İade konusunun artık ABD'nin gündeminde olması, üzerinde çalışılması Ankara açısından önemseniyor. Bugün heyetin gelmesini ve yarından itibaren görüşmelerin başlamasını bekliyoruz.

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