ABD Görüşlerimize yaklaştı

Akar, dün NTV’de şunları söyledi:

“Biz Fırat’ın doğusunda gerçekten ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu manada ABD’den bizim talebimiz, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 kilometre güneye doğru götürülmesidir. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD’nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

BİRBİRİNİ ETKİLEMEYECEKLER

Bu ortaklıkta ‘S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız’ diye bir madde söz konusu değil. Eğer Türkiye bir şekilde bu ortaklıktan çıkarılırsa bunun mali, hukuki ve lojistik bakımından diğer ortaklara getireceği ve onların muhtemelen taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitimlerini sürdürüyor. Şu anda 4 uçak teslim edildi, kasım ayında da diğer uçakların Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz. F-35’lerle S-400’ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek. Bununla alakalı alınması gereken bütün tedbirleri ldık, almaya da hazırız.

(Patriot alımı) En son mart 2019’da yeni bir teklif verdiler. Bu teklif tabii ki daha önceki tekliflerinden daha olumlu, ılımlı, daha bize yakın. Bu konu Savunma Sanayi Başkanlığımızın başkanlığındaki heyet tarafından ilgili personelin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, değerlendirilmekte. (Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştığı yorumları) Bu, hiçbir temeli olmayan, gerçeği yansıtmayan birtakım rivayetler, dedikodulardan ibarettir.

RUSYA’DAN S-500 AÇIKLAMASI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dünkü “ABD’den Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili çok daha makul teklif aldık. Durumu görüşüyoruz” açıklamasının ardından S-400 füzeleri üreticisi ‘Rosteh’ Rus askeri şirket Genel Müdürü Sergey Çemezov, “Türkiye ile ortak S-500 üretimi de yapabiliriz” dedi. İstanbul’da gerçekleşen IDEF-2019 askeri fuarda görüşmeleri değerlendiren Çemezov, “Ülkelerimiz verimli üretim için gerekli altyapıya sahipler. Biz Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerini üretmesine de sıcak bakıyoruz” dedi. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)