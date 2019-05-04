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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
04.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

ABD Görüşlerimize yaklaştı

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ABD Görüşlerimize yaklaştı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüşmesine ilişkin, “Görüşlerimize Jeffrey ve heyetinin yaklaştığını görmekten son derece mutlu oldum. Önümüzdeki günlerde yapacağımız diğer görüşmelerle de güvenli bölge başta olmak üzere ikili konularda birbirimize yaklaşacağımızı görüyorum” dedi.

Akar, dün NTV’de şunları söyledi:

“Biz Fırat’ın doğusunda gerçekten ülkemize, halkımıza, sınırlarımıza bir terör tehdidi olmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Bu manada ABD’den bizim talebimiz, PKK’dan hiçbir farkı olmayan YPG’nin bir an önce bölgeden çıkarılmasını, bunların silahlarının toplanmasını ve sınırlarımızdan en az 30-40 kilometre güneye doğru götürülmesidir. Bu konuda başlangıçtan itibaren ABD’nin bazı tutumu var. Bu tutumda bazı esneklikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bizim görüşlerimize yaklaştıklarını da memnuniyetle müşahade ediyoruz.

BİRBİRİNİ ETKİLEMEYECEKLER

Bu ortaklıkta ‘S-400 alırsanız ortaklıktan çıkarılırsınız’ diye bir madde söz konusu değil. Eğer Türkiye bir şekilde bu ortaklıktan çıkarılırsa bunun mali, hukuki ve lojistik bakımından diğer ortaklara getireceği ve onların muhtemelen taşıyamayacağı çok ciddi yükler olacaktır. Pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitimlerini sürdürüyor. Şu anda 4 uçak teslim edildi, kasım ayında da diğer uçakların Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Üssümüz hazır, uçaklarımızın gelmesini bekliyoruz. F-35’lerle S-400’ler herhangi bir şekilde birbirini etkilemeyecek. Bununla alakalı alınması gereken bütün tedbirleri ldık, almaya da hazırız.
(Patriot alımı) En son mart 2019’da yeni bir teklif verdiler. Bu teklif tabii ki daha önceki tekliflerinden daha olumlu, ılımlı, daha bize yakın. Bu konu Savunma Sanayi Başkanlığımızın başkanlığındaki heyet tarafından ilgili personelin de katılımıyla ayrıntılı bir şekilde incelenmekte, değerlendirilmekte. (Türkiye’nin NATO’dan uzaklaştığı yorumları) Bu, hiçbir temeli olmayan, gerçeği yansıtmayan birtakım rivayetler, dedikodulardan ibarettir. 

RUSYA’DAN S-500 AÇIKLAMASI

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dünkü “ABD’den Patriot hava savunma sistemleriyle ilgili çok daha makul teklif aldık. Durumu görüşüyoruz” açıklamasının ardından S-400 füzeleri üreticisi ‘Rosteh’ Rus askeri şirket Genel Müdürü Sergey Çemezov, “Türkiye ile ortak S-500 üretimi de yapabiliriz” dedi. İstanbul’da gerçekleşen IDEF-2019 askeri fuarda görüşmeleri değerlendiren Çemezov, “Ülkelerimiz verimli üretim için gerekli altyapıya sahipler. Biz Türkiye’nin kendi hava savunma sistemlerini üretmesine de sıcak bakıyoruz” dedi. (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)

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