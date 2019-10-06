ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin Twitter'daki skandal beÄŸenisine AK Parti'den sert tepki!

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
AA
06.10.2019 - 09:38, Son GÃ¼ncelleme:

ABD BüyükelçiliÄŸi'nin Twitter'daki skandal beÄŸenisine AK Parti'den sert tepki!

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ABD BüyükelçiliÄŸi'nin Twitter'daki skandal beÄŸenisine AK Parti'den sert tepki!

AK Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Ã‡elik, "ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin sosyal medya hesabÄ±nÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n BahÃ§eliâ€™nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin insani aÃ§Ä±dan kabul edilemez, diplomatik teamÃ¼llere tamamen aykÄ±rÄ± 'beÄŸeni'sini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.Â Â Â Â Â

Ã–mer Ã‡elik, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi resmi Twitter hesabÄ±ndan, FETÃ– firarisi ErgÃ¼n Babahan'Ä±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli'yi hedef aldÄ±ÄŸÄ± bir paylaÅŸÄ±mÄ±n beÄŸenilmesini kÄ±nadÄ±.Â Â Â Â Â 

Ã‡elik, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â Â Â Â Â 

"ABD Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'nin sosyal medya hesabÄ±nÄ±n, MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n BahÃ§eli'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin insani aÃ§Ä±dan kabul edilemez, diplomatik teamÃ¼llere tamamen aykÄ±rÄ± 'beÄŸeni'sini ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yoruz. Bu hadise, bir yandan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin TÃ¼rkiye gerÃ§ekliÄŸine hangi 'ilgisiz' ve 'yanlÄ±ÅŸ' kiÅŸileri takip ederek yabancÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, diÄŸer yÃ¶nÃ¼yle nasÄ±l bir istihdam politikasÄ± izlediklerini gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan ibretliktir...Â Â Â Â Â 

Konu, kuru bir Ã¶zÃ¼rle geÃ§iÅŸtirilecek bir konu deÄŸildir. Ä°nsani aÃ§Ä±dan kabul edilemez olduÄŸu gibi iÃ§iÅŸlerimize Ã§irkin bir mÃ¼dahale Ã§abasÄ±dÄ±r. BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikte istihdam edilen bazÄ± kiÅŸilerin iki Ã¼lke iliÅŸkilerine zarar vermek iÃ§in Ã¶zel bir gayret iÃ§inde olduÄŸunu gÃ¶stermektedir. Kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ã¶tesinde bir durum vardÄ±r. ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin konuyu ciddi ÅŸekilde soruÅŸturmasÄ±nÄ± ve gereÄŸini yapmasÄ±nÄ± bekliyoruz.Â Â Â Â Â 

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, TÃ¼rkiye'yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸiler Ã¼zerinden deÄŸil, doÄŸru analiz yapabilen kiÅŸiler Ã¼zerinden anlamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. Ä°nsani konularda hassas olunmasÄ± ise izah gerektirmeyen bir durumdur.Â Â Â Â Â 

HiÃ§bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik TÃ¼rkiye'deki hiÃ§bir siyasi parti ve siyasetÃ§i hakkÄ±nda bu ÅŸekilde yorum yapamaz. Diplomatik teamÃ¼llere saygÄ± esastÄ±r. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸiler bir bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin referansÄ± olamaz.Â Â Â Â Â 

MHP Genel BaÅŸkanÄ± SayÄ±n BahÃ§eli'ye ve MHP camiasÄ±na bir kere daha geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi iletiyoruz. ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinden kuru bir Ã¶zÃ¼r Ã¶tesinde, bu Ã§irkin eylemi gerÃ§ekleÅŸtirenlere dÃ¶nÃ¼k soruÅŸturma ve gereÄŸinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz."Â Â Â Â Â 

ABD BÃœYÃœKELÃ‡Ä°LÄ°ÄžÄ°NDEN TWÄ°TTER Ã–ZÃœRÃœ

ABD'nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi, bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin Twitter hesabÄ±ndan FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FETÃ–)Â  firarisi Ergun Babahan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla beÄŸenildiÄŸini belirterek Ã¶zÃ¼r diledi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik, sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±ma iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±.Â Â Â Â Â 

AÃ§Ä±klamada, "BugÃ¼n bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸimizin Twitter hesabÄ±ndan ilgisiz bir mesaj yanlÄ±ÅŸlÄ±kla beÄŸenilmiÅŸtir. SÃ¶z konusu hatadan ve yaratmÄ±ÅŸ olabileceÄŸi kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± Ã¶zÃ¼r diliyoruz." ifadesi yer aldÄ±.Â Â Â Â Â 

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin yanlÄ±ÅŸla beÄŸendiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± FETÃ– firarisi Babahan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "MHP Lideri Devlet BahÃ§elisiz bir siyaset dÃ¶nemi" vurgusu yer alÄ±yor.Â Â Â Â Â 

 

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