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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
20.08.2018 - 17:41, Son Güncelleme:

ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme

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ABD Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesi olayıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada iki kişinin silah ve araçlarıyla birlikte yakalandığı ve suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

Ankara Valiliği ABD Büyükelçiliği'ne saldırı olayında iki kişinin yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı. NTV muhabiri "Ahmet Çelikten 1979 doğumlu cezaevi firarisi olarak aranan bir kişiydi. Osman Gündaş 1980 doğumlu, taksirle yaralama, uyuşturucu, tehditten suç kaydı olan bir başka şahıs. Saldırıda kullandıkları arabayla beraber yakalandılar. İki kişi saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf etti. 6 el mermi ateş edilen tabanca da ele geçirildi." bilgilerini verildi.

SABAH SAATLERİNDE ATEŞ AÇILMIŞTI
Ankara ABD Büyükelçiliği binasına saat 05.00 sıralarında seyir halindeki bir araçtan, ABD Büyükelçilik binasına ateş açıldı. Kurşunlardan biri güvenlik kulübesinin camına isabet ederken, araç hızla bölgeden uzaklaştı. 

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: TÜRKİYE GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili yaptığı açıklamasında “Bir can kaybı veya yaralanma yok. Bu, açık bir provokasyondur. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmaması gerekir; Türkiye'de görev yapan yabancı misyonlar, büyükelçilikler, devletimizin güvencesi altındadırlar. Diplomatik faaliyetini yürütenler, milletimizin misafiridirler. Her türlü güvenliklerinin sağlanması konusunda azami hassasiyet gösterilecektir. Türkiye güvenli bir ülkedir. Tabii ki yakın zamanda bunun arkasında kim var, kimler tarafından yapıldı bu eylem, bunun açığa çıkacağından hiçbir kuşkumuz yoktur” diye konuştu.

PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ABD Büyükelçiliğine ateş açılması ile ilgili açıklamasında "Arkadaşlarımız araç ve araç içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın yakından takipçisiyiz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş açılmasına ilişkin, "Bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye, güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar güvence altındadır." ifadesini kullandı. 

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)-2
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