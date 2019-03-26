ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı
GeriGündem ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
26.03.2019 - 20:12, Son Güncelleme:

ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD Büyükelçiliğine ateş açılmasıyla ilgili davada FETÖ itirafı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne 20 Ağustos 2018 tarihinde ateş açılmasına ilişkin davada tanık olarak beyanı alınan Ali B, sanıklardan Ersin Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında öğretmen pozisyonunda bulunduğunu bildirdi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, olay günü otomobilde bulunan ve saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş ile Gündaş'ın patronu Ersin Bayram ve saldırı sırasında kullanılan otomobilin üzerine kayıtlı olduğu tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç katıldı.
Dosyaya giren evrakın okunmasının ardından mahkeme heyeti, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olan Ali B'yi tanık olarak dinledi.

FETÖ yöneticiliği iddiasının yanı sıra "yabancı devlete karşı diğer hasmane hareketlerde bulunma", "birden fazla kişi ile silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "kamu malına zarar verme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 55 yıla kadar hapsi istenen sanık Ersin Bayram'ı tanıdığını belirten Ali B, Bayram'ın FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığını belirtti.

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasının Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere 3 bölgeye ayrıldığını, Ankara'nın da kendi içinde bölgeleri olduğunu anlatan Ali B, "Ben Hava Lojistik Komutanlığı bölgesinde örgütsel manada mahrem imamdım. Müdür pozisyonundaydım. Ersin Bayram da Kızılay bölgesinde Hasan Burak Gezici'nin altında öğretmen pozisyonundaydı." diye konuştu.

"İZDİVAÇ SORUMLULUĞU"

Örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına ilişkin bilgiler veren Ali B, sanık Ersin Bayram'a 2010'dan itibaren "izdivaç sorumluluğu" görevinin de verildiğini, sanığın bu görevi yaklaşık 1 yıl yaptığını anlattı.  17/25 Aralık sürecinden sonra örgütün mahrem yapı içinde yönetici konumundaki mensuplarına birbirleriyle görüşmeme talimatı verildiğini kaydeden Ali B, şöyle devam etti:

"Örgütün Demetevler'de bekar evi vardı. İzdivaç toplantıları burada yapılırdı. Ersin de orada olurdu. Sessiz, sakin, saygılı biriydi. Kerim kod adlı Hasan Burak Gezici komşum olduğu için sık sık görüşüyorduk. Gezici bana 2015 yılındaki görüşmemizde Ersin Bayram'dan izdivaç sorumluluğu görevinin alındığını söyledi. Müdürlerle anlaşamadığı için görevden alındığını düşünüyorum. Darbe girişiminin ardından Milli Eğitim Bakanlığındaki görevimizden ihraç edildikten sonra Gezici ile yine görüştük. O zaman bana Ersin Bayram'ın mahrem yapıdan ayrıldığını ve kafe açtığını anlattı. Örgüt darbe girişiminin ardından mensuplarına 'Başınızın çaresine bakın' talimatı vermişti. Ersin de kafe açmış. Elçiliğin kurşunlanmasının ardından televizyonlarda adını gördüm, şaşırdım."
Ali B'nin beyanının ardından söz verilen sanık Ersin Bayram, tanık beyanına karşı savunma hazırlamak üzere süre istedi.

TAHLİYE TALEBİNDE BULUNDU

Sanıklardan Ahmet Çelikten, alkolün etkisiyle havaya ateş ettiğini, suç kastının bulunmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Osman Gündaş ise olayda herhangi bir eyleminin olmadığını belirterek, tahliye istedi.

Tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç da FETÖ üyesi olmadığını, hayatının hiçbir evresinde bu yapıyla ilişkisinin bulunmadığını savundu.
Olayda kullanılan aracın kendi şirketine kayıtlı olduğunu belirten Kılıç, "Ahmet Çelikten, adına icra takibi olduğunu söyleyerek, aracı benim şirketin adına kayıt yaptırmak istedi. Ben de yok diyemedim. Bu araç şirketimin adına kayıtlı olsa da sahibi Ahmet'tir." dedi.

Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç hakkındaki adli kontrol tedbirinin sürdürülmesine hükmederek, davayı 25 Haziran'a erteledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kayseri Havalimanı'ndaki silah seslerinin nedeni belli oldu

İstanbul Valiliği duyurdu: 30 - 31 Mart’ta açık olacak…

Çarpıcı Çiftlik Bank detayları! Her şey böyle başlamış

Görüntüler çok tepki çekmişti! O babanın cezası belli oldu