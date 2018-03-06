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    ABD Ankara Büyükelçiliği yarın açılıyor

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 19:00 | Son Güncelleme:

    ABD Büyükelçilik Sözcüsü David Gainer, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yarın açılacağını söyledi. Gainer, yarın elçilikte tüm hizmetlerin verileceğini söyledi ve 'Türk polisinin tesislerimizin ve personelimizin güvenliği için vermeye devam ettiği güçlü destekten dolayı minnettarız.' dedi.

    ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, DEAŞ’ın Ankara’daki büyükelçiliklerine, ABD vatandaşlarına ve ABD personeline yönelik eylem yapacağı istihbaratı nedeniyle kapatıldı.

     

     

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    Etiketler: ABD , David Gainer , abd ankara büyükelçiliği , gündem
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