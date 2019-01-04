ABD, 19.3 milyar liralık Patriot’u resmen teklif etti
ABD yönetimi Türkiye’ye hava savunma sistemi Patriot’un satış teklifini resmen Ankara’ya iletti. ABD resmi bildirimini dün başkentte Savunma Sanayii Başkanlığı’na yaptı.
Ankara’da FETÖ soruşturması dışında savunma konusunda ikinci bir ABD heyetinin olduğu ortaya çıktı. Bu heyet Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları ile Savunma Sanayii Başkanlığı’nda temaslarda bulunarak, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın geçen ay Türkiye’ye satışına “yeşil ışık” yaktığı Patriot satışı hakkında ayrıntılı bilgi verdi. ABD yönetimi satış teklifiyle ilgili Kongre’yi de bilgilendirmişti. 3.5 milyar dolar (yaklaşık 19.3 milyar lira) değerindeki Patriot sistemi toplam 140 adet füze ve ilgili ekipmanı içeriyor. Patriot paketine 4 radar seti, 4 kilitlenme kontrol sistemi ve 20 adet fırlatma istasyonu da dahil. ABD’nin teklifi Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından değerlendirildikten sonra, uygun görülürse, satın alma işlemi için müzakerelere başlanacak. ABD yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasını olumlu bulmadığını birçok kez açıklamıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise 2018 yılını değerlendirdiği basın toplantısında, “Patriot’u da alırız ama S-400’den de vazgeçmeyiz” mesajı vermişti. Patriot sisteminde ayrıca 5 elektrik santralı, iletişim teçhizatları, test cihazları, menzil programları ve destek ekipmanları da bulunuyor.
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